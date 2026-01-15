Infineon vor Befreiungsschlag

Infineon vor Befreiungsschlag: Wenn dieser Widerstand überwunden wird, könnte es weit gehen
Der Dax schwächelt im heutigen Donnerstagshandel (15. Januar). Doch das hindert die Infineon-Aktie nicht daran, an ihrem fulminanten Comeback zu basteln.
Der Start ins neue Börsenjahr ist geglückt. Die Aktie des Halbleiterherstellers durchbrach ein massives Widerstandscluster und kämpfte sich den Weg auf der Oberseite frei. Das Kaufsignal könnte die Aktie nun an einen entscheidenden Kursbereich tragen.

Unsere letzte Kommentierung zur Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) vom 06. Januar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie lässt es zu Jahresbeginn ordentlich krachen“. Zum damaligen Zeitpunkt pulverisierte Infineon das markante Widerstandscluster, das sich im Wesentlichen von 37,5 Euro bis 40,0 Euro erstreckte. Damit installierte sich gleichzeitig ein starkes Kaufsignal mit Ziel 43,8 Euro. Dort liegt das markante Hoch aus dem November 2021. 

In den letzten Handelstagen nahm die Aktie die 43,8 Euro zwar ins Visier, doch ernsthaft gefährden konnte sie den Widerstand noch nicht. Die Relevanz der 43,8 Euro ist derart hoch, dass ein erfolgreicher Ausbruch einem Befreiungsschlag gleichkäme. Sollte es zum Ausbruch über die 43,8 Euro kommen, würde immenses Kurspotenzial aktiviert werden. Die Kursbereich um 50 Euro käme in diesem Fall ins Spiel. Das ist ein Kursniveau, das die Aktie zum letzten Mal Anfang des Jahrestausends gesehen hatte. Zum Vergleich: Zur Hochzeit der Dotcom-Blase schnupperte die Infineon-Aktie sogar an der Marke von 80 Euro. 

Mit der aktuell zu beobachtenden Kursrallye baut sich im Hinblick auf die nächsten Quartalsergebnisse eine immense Erwartungshaltung auf. Infineon wird am 04. Februar über die Ergebnisse des 1. Quartals (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Geschäftsjahres 2026 berichten. Aus charttechnischer Sicht muss es Infineon nun gelingen, die 43,8 Euro aufzubrechen, um die Rallye mit einem frischen Kaufsignal zu befeuern. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 40 Euro. Sollte es hingegen unter die 37,5 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für Infineon. Hinsichtlich des Kursziels wurden sie optimistischer und hoben es von 48 Euro auf 52 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Auch sie passten ihr Kursziel für Infineon an – von 40 Euro auf 44 Euro.

