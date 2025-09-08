Kurs-Explosion:
+190 % in nur 3 Monaten – australische Defence-Aktie im Höhenflug
Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang?

Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang? Spektakuläre Perspektiven für Produzentenaktien
Diejenigen, die gehofft oder womöglich auch erwartet hatten, dass sich im Edelmetallsektor die Gemüter über das Wochenende hinweg abkühlen würden, werden aktuell eines Besseren belehrt.
Pan American Silver 30,20 EUR +2,46 % Lang & Schwarz
Silber 41,41 USD +0,94 % L&S Exchange
Gold 3.625,14 USD +1,09 % Lang & Schwarz

Statt Abkühlung heizt sich die Rallye in diesen Stunden weiter auf. Der Goldpreis überwand zwischenzeitlich die Marke von 3.600 US-Dollar und arbeitet sich konsequent und vehement in Richtung 4.000 US-Dollar voran. Der Silberpreis löst sich von den 40 US-Dollar und notiert aktuell oberhalb von 41 US-Dollar. Einer weiteren Ausdehnung der jeweiligen Aufwärtsbewegungen steht aus charttechnischer Sicht nicht sonderlich viel im Wege. Die erreichbaren Preisziele haben es in sich. 

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wurde und den knackigen Wochenendspurt bei Gold und Silber initiierte, wirkt auch zu Beginn der neuen Handelswoche noch nach. Die Erwartungshaltung der Marktakteure hinsichtlich einer Leitzinssenkung durch die Fed am 17. September war bereits im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten groß, nun ist sie noch größer. Letztendlich kommt der Leitzinsentscheidung der Fed eine richtungsweisende Bedeutung zu. Die exponierten Niveaus der Edelmetallpreise und mit ihnen die nicht weniger exponierten Kursniveaus der Produzentenaktien kommen dann auf den Prüfstand. 

Kurzum. Für Gold und Silber läuft es derzeit. Gold ist auf dem besten Weg, die 4.000 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Bei Silber bahnt sich ein Test der 43 US-Dollar an; im besten Fall geht es für das Edelmetall auf 50 US-Dollar.

Pan American Silver – Noch immer Luft nach oben

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (31. August) zur Aktie der Kanadier (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) attackierte diese den wichtigen Widerstandsbereich von 35 US-Dollar.

Pan American Silver Aktienchart

Aktuell ist der Ausbruch über die 35 US-Dollar angelaufen. Sollte sich das Szenario manifestieren, ist von weiteren Kursgewinnen in Richtung 38,5 US-Dollar / 40 US-Dollar auszugehen. Ein Vorstoß über die 40 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich. Noch zeigt Pan American Silver aber keinerlei Ermüdungserscheinungen. Vor dem Hintergrund der überkauften Bewegung muss über kurz oder lang aber von einer Konsolidierung ausgegangen werden. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt; idealerweise auf den Kursbereich um 30 US-Dollar. Sollte es für die Aktie von Pan American unter die 30 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

