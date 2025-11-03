KI-Goldrausch

Der KI-Marktführer Nvidia Corp. steht nach einem historischen Kursanstieg möglicherweise vor einem weiteren spektakulären Sprung. Ein Analystenhaus sieht den Chiphersteller an der Spitze der "nächsten Goldenen Welle" der generativen KI und hat das Kursziel massiv auf einen neuen Höchstwert angehoben. Der neue Ausblick impliziert eine Marktkapitalisierung von über 8,5 Billionen US-Dollar.
Der Sprung über die 5-Billionen-Marke
Nvidia hatte bereits Geschichte geschrieben, indem es als erstes Unternehmen die Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar überschritt. Mit dem neuen, deutlich aggressiveren Kursziel sieht Loop Capital Markets nun ein Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent vom aktuellen Niveau. Die Aktie, die in diesem Jahr bereits stark zugelegt hat, übertrifft damit weiterhin den gesamten Halbleiterindex.

Blackwell als Wachstumsmotor
Der Grund für den massiven Optimismus liegt in der starken Nachfrage nach der neuen Chip-Generation Blackwell. Analysten erwarten, dass Nvidia in den kommenden 12 bis 15 Monaten seine Auslieferungen dieser Grafikprozessoren verdoppeln und gleichzeitig höhere Durchschnittspreise erzielen wird. Ein weiteres Analysehaus schätzt die gesicherten Aufträge für die Blackwell-Chips bis 2026 auf über 500 Milliarden US-Dollar.

Kunden sichern die Dominanz
Der ungebrochene KI-Boom wird durch die Ausgaben der größten Tech-Rivalen untermauert. Die jüngsten Quartalsberichte von Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. und Amazon.com Inc. haben bestätigt, dass alle großen Kunden an ihren aggressiven Investitionen in KI-Infrastruktur festhalten. Dies sichert Nvidias Position im Zentrum des KI-Ökosystems. Die steigende Zuversicht kommt kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Nvidia.

