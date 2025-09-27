Anzeige
+++Hot Stock Das Paradox-Becken hat sich bewiesen – und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund+++
KI-Oligopol

Nvidia-OpenAI-Deal: Die hässliche Seite des Mega-Booms 27.09.2025, 14:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von BrownMantis auf Pixabay
Die 100 Milliarden US-Dollar schwere Investition von Nvidia in OpenAI ist mehr als ein Zeichen von Vertrauen in den KI-Markt. Experten warnen, dass das wahre Risiko nicht in einer Blase, sondern in einer gefährlichen Konsolidierung der Branche liegt. Durch diese tiefgreifenden finanziellen Verflechtungen sichern sich die größten Tech-Giganten ihre Dominanz und drohen, Konkurrenten dauerhaft auszuschließen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 151,77 EUR -0,14 % Lang & Schwarz
Oracle 242,13 EUR -0,08 % Lang & Schwarz

Das Netz der Giganten
Die Partnerschaft zwischen Nvidia und OpenAI ist nur die Spitze eines komplexen Netzes aus Deals. Nvidia investiert in OpenAI, das wiederum hohe Summen bei Oracle für Rechenleistung mietet – einem Unternehmen, das ebenfalls Chips von Nvidia kauft. Diese Verflechtungen unterstreichen, wie die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz von einer Handvoll finanzstarker Konzerne abhängt.

Die Kosten-Falle
Die Argumente gegen eine Blase stützen sich darauf, dass die Finanzierung von gut kapitalisierten Konzernen stammt und die KI-Unternehmen echte Einnahmen erzielen. Doch die immensen Kosten für den Aufbau der KI-Infrastruktur werden auf mehrere Billionen Dollar geschätzt. Die derzeitigen Umsätze der KI-Modellbauer, obwohl sie wachsen, reichen bei weitem nicht aus, um diese gigantischen Investitionen zu decken.

Das wahre Risiko: Keine Konkurrenz
Die dunkelste Konsequenz dieser Deals ist die Marktkonzentration. Die massiven Finanzierungen schaffen eine Mauer, die Start-ups und mittelständische Firmen von der treibenden Kraft der Innovation fernhält. Der Boom der generativen KI fördert demnach kein lebendiges Ökosystem, sondern zementiert die Vormachtstellung einer kleinen Gruppe von Giganten.

Mission vs. Profit
Der immense Investitionsdruck zwingt OpenAI-CEO Sam Altman dazu, die ursprüngliche Vision des Unternehmens, die auf das öffentliche Interesse ausgerichtet war, zu überdenken. Mit steigendem Druck der finanzstarken Investoren rückt die Priorisierung des schnellen Umsatzwachstums, möglicherweise durch die Einführung von Werbung, in den Vordergrund, während wichtige Aspekte wie Kindersicherheit in den Hintergrund geraten.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK99BL
Ask: 0,78
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MJ2QPL
Ask: 2,21
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK99BL MJ2QPL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mega-Übernahme bahnt sich an: EA-Aktie explodiert: Saudi-Arabien …

14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Auto-Rallye: US-Zölle lösen bei Ford Kurssprung aus

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Volldampf ins Wochenende: Deutsche Telekom – Schön ist …

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bitter werden: Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedr…

9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma im Visier: Trump belastet Novo Nordisk

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Gerüchte befeuern Debatte um TSMC: Starker Kurs, aber viele …

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens setzt deutliche Kurserholung fort: Siemens-Aktie schiebt …

Gestern 14:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor turbulentem Freitag: Diese Goldaktie läuft und läuft und …

Gestern 13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer