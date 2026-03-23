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Lage spitzt sich zu. Dax wankt bedenklich

E.ON unter Druck. Wie schlimm wird das? 23.03.2026, 12:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lage spitzt sich zu. Dax wankt bedenklich: E.ON unter Druck. Wie schlimm wird das?
© Bild von Kurt Bouda auf Pixabay
Der Dax wankt zu Beginn der neuen Handelswoche bedenklich. Die Korrektur dominiert auch im frühen Montagshandel das Geschehen im deutschen Leitindex. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg treibt die Marktakteure um. US-Präsident Trump hatte dem Iran am Wochenende ein Ultimatum gestellt, das in Kürze abläuft.
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Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 18,62 EUR +1,79 % Baader Bank

Die Aufregung an den Finanzmärkten ist groß. Die asiatischen Aktienmärkte tauchten ab. Die Schwäche setzte sich an den europäischen Börsen fort. Doch nicht nur die Aktienmärkte taumeln. Die Edelmetalle – und hier allen voran Gold und Silber – erleben ebenfalls einen rabenschwarzen Handelstag. In der aktuellen Phase wird offenkundig alles verkauft, was sich noch gewinnbringend veräußern lässt.

In Bezug auf den Dax spitzt sich die Lage aus charttechnischer Sicht immer weiter zu. Zu Wochenbeginn steht die eminent wichtige Marke von 22.000 Punkten im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 22.000er Marke zeichnet sich gegenwärtig ab. Sollte sich dieses Szenario manifestieren, ist mit weiteren Abgaben auf 21.000 oder 20.000 Punkten zu rechnen.  

Kurzum. In den letzten Handelstagen hat der Dax deutlich verloren. Die aktuelle Gemengelage und die charttechnische Konstellation offerieren weitere Abgaben. Ein Test der 20.000er Marke, der noch vor kurzem so weit weg zu sein schien, ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. In den nächsten Tagen stehen noch einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese könnten dem Index weitere Impulse geben. 

In unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie am 18. März an dieser Stelle thematisierten wir noch den Ausbruch über die 20 Euro. Die Aktie des Versorgers strotzte damals vor Kraft. 

E.ON Aktienchart

E.ON unter Druck. Wie schlimm wird das?

Der E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) gelang es nicht, sich gegen den schwachen Gesamtmarkt zu stemmen. Gewinnmitnahmen haben die Aktie bereits unter die 20 Euro geführt. Sollte es nun auch noch unter die 18 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde sich die Top-Bildung manifestieren. Zudem müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 17 Euro / 16,5 Euro gerechnet werden. Um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, bedarf es eines erneuten Vorstoßes über die 20 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stufen E.ON unverändert mit „equal weight“ ein. Das Kursziel für die Aktie hoben die Briten jedoch von 16 Euro auf 19 Euro an. 
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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