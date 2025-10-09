Anzeige
+++Defence-Aktie mit Ritterschlag Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse – CiTech-Aktie vor dem nächsten großen Sprung?+++
Lisa Su liefert

AMD baut Vorsprung aus 09.10.2025, 17:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lisa Su liefert: AMD baut Vorsprung aus
© Symbolbild von Random Thinking auf Unsplash
Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) notiert derzeit bei 201 EUR – und gehört damit zu den Gewinnern des bisherigen Börsenjahres 2025. Nach starken Quartalszahlen, strategischen Partnerschaften und Fortschritten im Bereich künstlicher Intelligenz positioniert sich AMD als ernsthafter Konkurrent von Nvidia und Intel. Gleichzeitig zeigen neue Produktdetails der kommenden Instinct MI450-Serie, dass das Unternehmen technologisch nicht stillsteht. Dennoch ist die Bewertung hoch, und Anleger fragen sich, ob der nächste Kurssprung noch gerechtfertigt ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Sony 25,83 EUR +0,74 % Lang & Schwarz
Advanced Micro Devices 201,28 EUR -1,63 % Lang & Schwarz
Intel 32,52 EUR +0,90 % Lang & Schwarz

Instinct MI450: Technologische Offensive

CEO Dr. Lisa Su hat Anfang Oktober auf einer Investorenkonferenz Details zur Instinct MI450, dem Nachfolger der erfolgreichen MI300-Serie, bekannt gegeben. Die neue Beschleuniger-Generation zielt direkt auf den KI-Rechenzentrumsmarkt und soll bis zu 30 % mehr Leistung pro Watt bieten. Mit dieser Architektur will AMD Marktanteile von Nvidia gewinnen, das in diesem Segment derzeit rund 85 % beherrscht.

Bereits im zweiten Quartal 2025 erzielte AMD mit seinen Data-Center-Produkten Umsätze von 2,7 Mrd. USD, ein Plus von 62 % gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen deutlich. Der gesamte Konzernumsatz lag bei 6,5 Mrd. USD, der Nettogewinn bei 987 Mio. USD.

Die steigende Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für KI-Training, Cloud-Computing und Edge-Analytics treibt das Wachstum weiter. Besonders die Epyc-Serverchips und Radeon-Pro-GPUs profitieren von der weltweiten Expansion von Rechenzentren.

Partnerschaften und neue Märkte

Ein weiterer Wachstumstreiber sind strategische Kooperationen: Gemeinsam mit Sony arbeitet AMD unter dem Projektnamen Amethyst an neuen Grafikarchitekturen für die nächste PlayStation-Generation. Zudem erwägt das Unternehmen, Teile seiner Chipproduktion künftig bei Intel Foundry Services fertigen zu lassen – ein bemerkenswerter Schritt angesichts der Rivalität der beiden Unternehmen.

Auch im Gaming-Bereich bleibt AMD stark positioniert. Das Segment erwirtschaftete im letzten Quartal 1,6 Mrd. USD, was trotz schwächerer Konsumentennachfrage einem Plus von 12 % entsprach.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Nach einem Kursanstieg von über 40 % seit Jahresbeginn fragen sich viele Investoren, ob AMDs Rally noch weitergeht. Forbes und The Economic Times sehen langfristiges Potenzial – teils bis zu einem Kursziel von 450 USD (rund 415 EUR). Der Optimismus stützt sich auf die starke Bilanz (rund 9 Mrd. USD Nettocash) und die solide F&E-Quote von 18 % des Umsatzes.

Dennoch bleibt der Wettbewerb hart. Nvidia dominiert weiterhin mit seiner Hopper-Architektur, während Intel mit seiner Foundry-Neuausrichtung Marktanteile zurückgewinnen will. Die größte Herausforderung für AMD ist es, seine Produktionskapazitäten und Lieferketten stabil zu halten, da die Nachfrage nach Rechenzentrums-Chips schneller wächst als das Angebot.

Bewertung und Ausblick

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 320 Mrd. USD und einem KGV von 55 ist AMD ambitioniert bewertet. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen seine Margen weiter ausbaut – insbesondere durch High-End-Produkte und Cloud-Verträge.
Analysten erwarten für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 27,8 Mrd. USD (+25 %) und einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD.

Langfristig gilt AMD als strategischer Gewinner der KI-Transformation, zumal das Unternehmen weniger abhängig von Gaming-Zyklen ist und sich zunehmend als Plattformanbieter positioniert.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht überwiegend Optimismus.
Ein Nutzer schreibt: „Lisa Su ist der Fels in der Brandung – AMD liefert einfach.“
Ein anderer warnt: „Die Bewertung ist sportlich, aber die Story stimmt.“
Viele Anleger vergleichen AMD inzwischen mit Nvidia, sehen aber „mehr Luft nach oben“.
Besonders gelobt wird der Fokus auf Innovation und Effizienz – Themen, die langfristig Vertrauen schaffen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ126U
Ask: 1,23
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ15SK
Ask: 2,90
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ126U UQ15SK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
2 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
3 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ferrari verliert Tempo: Anleger bremsen nach Zielkürzung

18:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Frischer Auftrag treibt Wasserstoffaktie spürbar an: NEL ASA mit …

16:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paukenschlag durch Novo Nordisk: Übernahme bietet Potenzial

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordhoch! Dax lässt nichts anbrennen: Bayer - Lage bleibt prekä…

14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausbruch – Ja, aber: Nordex – Aktie in eminent wichtiger Phase

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor Bilanz: Wie stark schlägt sich Delta in schwierigem…

11:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zwischen China-Knick und Europaoffensive, BYD steht am Scheideweg…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon mischt Gesundheitswesen auf: Apotheken zittern

Gestern 19:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer