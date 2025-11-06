Marktverschiebung in Europa

BYD überholt Tesla in Großbritannien und zieht in Deutschland gleich 06.11.2025, 17:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Elektroauto
© Bild von Stan Petersen auf Pixabay
Der chinesische E-Autohersteller BYD Co. baut seine Vormachtstellung auf dem europäischen Markt weiter aus und gewinnt massiv an Boden gegenüber Tesla Inc. In Großbritannien hat BYD den Konzern von Elon Musk überholt, und in Deutschland sind beide Unternehmen nun fast gleichauf. Dies signalisiert eine deutliche Verschiebung in zwei der wichtigsten europäischen Märkte für Plug-in-Fahrzeuge.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,83 EUR +1,05 % Lang & Schwarz
Tesla 380,80 EUR -5,32 % L&S Exchange

BYD dominiert in Großbritannien
In Großbritannien hat BYD im vergangenen Monat fast siebenmal mehr Neufahrzeuge zugelassen als der amerikanische Konkurrent. Die Jahresbilanz von BYD ist spektakulär: Die Verkäufe sind im bisherigen Jahresverlauf um mehr als sechshundert Prozent in die Höhe geschnellt, während die Absatzzahlen von Tesla leicht zurückgegangen sind. Damit hat BYD den Rückstand aus dem Vorjahr, als Tesla noch mit einem Verhältnis von 6 zu 1 führte, vollständig aufgeholt und gedreht.

Aktiennanalyse

Kopf-an-Kopf-Rennen in Deutschland
Auch in Deutschland, einem weiteren Schlüsselmarkt, zieht BYD mit Tesla gleich. Im Oktober registrierte der chinesische Hersteller viermal so viele Fahrzeuge wie Tesla. Über die ersten zehn Monate des Jahres liegt BYD nun nur noch knapp hinter dem US-Rivalen. Der Aufstieg von BYD ist in beiden Märkten rasant, wobei Großbritannien Deutschland kürzlich als Europas größten Markt für reine E-Fahrzeuge abgelöst hat.

Teslas Krise in Europa
Im Gegensatz zum Wachstum von BYD kämpft Tesla in Europa mit erheblichen Rückschlägen. Die Neuzulassungen in Deutschland brachen im Oktober um 54 Prozent ein und sind im bisherigen Jahresverlauf um die Hälfte gesunken. Experten führen die Schwierigkeiten von Tesla auf die wachsende Konkurrenz durch lokale Anbieter und den anhaltenden Gegenwind durch die politischen Äußerungen von Elon Musk zurück. BYD setzt seine Expansion ins Ausland fort, obwohl das Wachstum im chinesischen Heimatmarkt durch Rabatte und verschärften Wettbewerb nachgelassen hat.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK0S2D
Ask: 1,51
Hebel: 21
mit starkem Hebel
MK8SE5
Ask: 2,64
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK0S2D MK8SE5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall-Aktie: Top-Zahlen, trotzdem ein Dämpfer beim Kursziel

16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power-Aktie: Gelingt der Durchbruch am Scheideweg?

16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidias KI-Dilemma: Der Preis der Dominanz

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfizer verliert, Novo riskiert: Milliardenpoker läuft

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax im Ringen um die 24.000 Punkte-Marke: Commerzbank mit Zahlen. …

11:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arm Holdings überrascht positiv: Starke Zahlen machen der Aktie …

11:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Von Datenmacht zu Marktangst: Palantirs Wendepunkt

11:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amgen nach Zahlen: Aktie geht steil. Die nächsten Kursziele

10:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer