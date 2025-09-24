Micron wächst über Erwartungen

Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen
© Symbolbild von He Junhui auf Unsplash
Die Aktie von Micron Technology notiert aktuell bei 137 EUR und steht im Mittelpunkt der Diskussionen rund um den globalen KI-Boom. Der Speicherchip-Spezialist profitiert massiv von der Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Trotz beeindruckender Wachstumszahlen warnen Analysten jedoch vor einer überdehnten Bewertung.
Starke Q4-Zahlen trotz hoher Messlatte

Micron hat im jüngsten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern meldete Umsätze von 12,5 Milliarden USD, ein Anstieg um fast 45 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders profitabel entwickelte sich der Bereich High-Bandwidth-Memory (HBM3E), der inzwischen an nahezu alle großen Hyperscaler geliefert wird. Der Nettogewinn stieg auf 3,1 Milliarden USD, nachdem Micron im Vorjahr noch rote Zahlen schrieb.

KI-Nachfrage als Wachstumsmotor

Die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist der zentrale Wachstumstreiber. Micron ist neben Samsung und SK Hynix einer der wenigen Anbieter, die hochentwickelte Speicherlösungen für KI-Beschleuniger liefern. Laut Unternehmensprognose sollen allein im kommenden Quartal Umsätze von 12,5 Milliarden bis 13 Milliarden USD erreicht werden – ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte.

Analysten heben Kursziele an

Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele deutlich nach oben angepasst. Needham sieht die Aktie bei 200 USD, während Raymond James ein Ziel von 190 USD nennt. Grundlage ist die Annahme, dass die Margen im Speicherchipmarkt nachhaltig steigen, da das Angebot aufgrund komplexer Produktionsprozesse begrenzt bleibt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei rund 32, was für einen zyklischen Halbleiterhersteller hoch erscheint. Kritische Stimmen warnen daher vor einer möglichen Überbewertung.

Kooperationen und Marktstellung

Micron baut seine Lieferketten strategisch aus. Die Zusammenarbeit mit führenden KI-Chip-Herstellern, darunter Nvidia und AMD, verschafft dem Unternehmen eine starke Position. Zudem investiert Micron in neue Fertigungskapazitäten in den USA und Japan, um geopolitische Risiken – insbesondere mit Blick auf China – zu reduzieren. Die Investitionen belaufen sich auf mehr als 100 Milliarden USD über die nächsten zehn Jahre, unterstützt durch Subventionen aus dem US-amerikanischen CHIPS Act.

Risiken nicht außer Acht zu lassen

Trotz der beeindruckenden Dynamik bestehen Risiken. Der Speicherchipmarkt bleibt volatil, und ein Überangebot könnte die Preise schnell unter Druck setzen. Zudem bleibt die Abhängigkeit von Großkunden hoch: Ein einzelner Nachfragerückgang im Hyperscaler-Segment könnte massive Folgen für Microns Umsatzentwicklung haben.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit dem aktuellen Kurs von 137 EUR liegt Micron rund 120 % über dem Vorjahreswert und nur knapp unter dem Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung beträgt mittlerweile über 150 Milliarden USD. Investoren müssen sich die Frage stellen, ob das künftige Wachstum das bereits eingepreiste Bewertungsniveau rechtfertigen kann.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung überwiegend positiv. Viele Anleger feiern die starken Quartalszahlen und den „KI-Memory-Boom“. Einige Nutzer sehen in Micron eine „zweite Nvidia im Speicherbereich“. Gleichzeitig gibt es warnende Stimmen, die auf die hohe Bewertung und die bekannte Zyklik im DRAM- und NAND-Markt hinweisen. Ein User kommentierte: „Micron ist top, aber wenn die KI-Euphorie abkühlt, sehen wir auch schnell wieder Kurse unter 100 €.“

Bn-Redaktion/pl
