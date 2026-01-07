Zukunft der Krebstherapie:
Musk verliert Kontrolle

Tesla rutscht dramatisch ab 07.01.2026, 16:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
© Bild von Dominick Vietor auf Pixabay
Tesla verliert seine Dominanz im Elektroautomarkt – und das nicht nur vorübergehend. Chinas BYD übernimmt die Spitze, während Elon Musk mit alten Modellen, Preisdruck und politischem Gegenwind kämpft. Die große Zukunftsvision trifft auf harte Realität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 95,39 HKD -3,58 % TTMzero RT
Tesla 371,43 EUR -0,09 % Lang & Schwarz

Marktanteile schmelzen: Tesla erstmals nicht mehr auf Platz 1

Tesla hat seinen Spitzenplatz im globalen Elektroautomarkt verloren – zum ersten Mal hat der chinesische Konkurrent BYD im Jahresvergleich mehr rein elektrische Fahrzeuge ausgeliefert. Teslas Auslieferungen gingen 2025 weltweit um rund 9 % zurück. Verantwortlich dafür waren unter anderem Produktionspausen beim Model Y sowie ein Mangel an neuen, erschwinglichen Modellen. Besonders in Europa – laut Elon Musk selbst der schwächste Markt – brachen die Neuzulassungen von Januar bis November um 28 % ein. Im selben Zeitraum wuchs der Gesamtmarkt für batterieelektrische Fahrzeuge in Europa um 27 %.

Verlorene Steueranreize und politische Debatten belasten US-Geschäft

Ein kurzfristiges Hoch erzielte Tesla im dritten Quartal: US-Kunden griffen vor dem Auslaufen der $7.500-Steuergutschrift noch einmal verstärkt zu. Doch das Wegfallen dieser Förderung wirkt sich nun deutlich negativ aus. Zusätzlich verliert Tesla Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten – dieser Posten sank im dritten Quartal im Jahresvergleich um 44 %. Der politische Kurs von CEO Elon Musk, inklusive seiner Nähe zu Donald Trump und Unterstützung rechtsgerichteter Kräfte in Europa, stößt bei vielen Kunden auf Ablehnung.

BYD punktet mit Vielfalt und Preis – Tesla mit überaltertem Angebot

Während Tesla seit Jahren nur fünf Modelle im Programm hat – darunter der teure Cybertruck –, setzt BYD auf eine breite Modellpalette und niedrigere Preise. Das chinesische Unternehmen hat Tesla inzwischen fünf Quartale in Folge bei den Auslieferungen übertroffen. Ein günstiges Tesla-Modell unter $30.000 ist weiter nicht in Sicht – auch die angekündigten “erschwinglicheren” Varianten des Model 3 und Y starten bei knapp $40.000.

Neue Märkte, alte Probleme: Expansion nach Indien verläuft schleppend

Mit der Eröffnung eines ersten Showrooms in Mumbai im Juli will Tesla auf dem indischen Markt Fuß fassen. Doch die Einstiegspreise – ein Model Y kostet dort wegen hoher Importzölle rund $70.000 – sind für den Großteil der Bevölkerung kaum erschwinglich. Auch in China versucht Tesla mit Modellvarianten wie einem sechssitzigen Model Y für $47.200 gegenzusteuern, doch der Abstand zur lokalen Konkurrenz bleibt spürbar.

Zukunftsvision statt Verkaufszahlen: Autonome Fahrzeuge und Roboter im Fokus

Trotz sinkender Verkaufszahlen bleibt Teslas Börsenwert bei rund $1,5 Billionen – getragen von der Hoffnung auf autonome Mobilität und Robotik. Elon Musk betont regelmäßig das Potenzial humanoider Roboter wie “Optimus”, der künftig 80 % des Unternehmenswerts ausmachen soll. Auch das Cybercab – ein Prototyp ohne Lenkrad oder Pedale – soll perspektivisch das Rückgrat eines autonomen Ridehailing-Dienstes bilden. Aktuell ist der Service jedoch nur in kleinen Flotten in Austin und der Bay Area verfügbar – stets mit Sicherheitsfahrern an Bord.

Investoren setzen auf Visionen – trotz Realitätslücke

Die Lücke zwischen ambitionierten Plänen und tatsächlicher Umsetzung bleibt groß. Dennoch hat die Tesla-Aktionärsversammlung ein neues Vergütungspaket für Elon Musk beschlossen, das ihm bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu $1 Billion einbringen könnte. Die Vision vom „Mars-shot“ treibt den Kurs – auch wenn die Realität auf der Straße aktuell eine andere ist.

Bn-Redaktion/ts
