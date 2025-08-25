Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
Neue Bestellungen für NIO: Kursrallye dank SUV-Erfolg
Die Aktie von NIO Inc. notiert aktuell bei 5,80 EUR und hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Mit der Vorstellung des neuen SUV ES8 konnte das Unternehmen Anleger überzeugen, doch bleibt die Frage, ob der jüngste Kurssprung von über 14 % nachhaltig ist.
NIO 6,771 USD +6,45 % TTMzero RT (USD)

SUV-Launch bringt Schwung

Die Präsentation des neuen ES8 hat die NIO-Aktie zurück ins Rampenlicht gebracht. Allein am Montag schnellte der Kurs an der NYSE um 14,44 %  nach oben. Innerhalb einer Woche summierte sich das Plus auf fast 30 %. Hintergrund sind starke Vorbestellungen: Laut Unternehmensangaben gingen bereits in den ersten Tagen über 20.000 Reservierungen ein. Für NIO ist das ein wichtiges Signal, nachdem Absatz und Margen im ersten Halbjahr unter Druck standen.

Absatzentwicklung im Heimatmarkt

Im Juli meldete NIO über 23.000 ausgelieferte Fahrzeuge, ein Anstieg von gut 30 % gegenüber dem Vorjahr. Damit nähert sich der Hersteller erstmals wieder den Zahlen von Konkurrenten wie XPeng. Dennoch bleibt der Rückstand auf BYD und Tesla groß: Beide Marken verkaufen in China monatlich über 200.000 Fahrzeuge. NIO positioniert sich daher bewusst im Premiumsegment, wo höhere Margen möglich sind – zumindest theoretisch.

Finanzlage angespannt

Die Halbjahreszahlen 2025 zeigten einen Nettoverlust von rund 1,2 Milliarden USD, bei einem Umsatz von knapp 7,2 Milliarden USD. Die Bruttomarge lag bei nur 5 %, was im Vergleich zu Tesla (zuletzt 18 %) oder BYD (13 %) schwach ist. NIO bleibt damit hochgradig von externer Finanzierung abhängig. Mehrere Kapitalerhöhungen der vergangenen Jahre haben bereits für eine Verwässerung der Aktionäre gesorgt. Die Liquiditätsreserven lagen zuletzt bei rund 5 Milliarden USD, reichen also nur für etwa 18–24 Monate ohne deutliche Ergebnisverbesserungen.

Expansion nach Europa

Neben dem Heimatmarkt China setzt NIO verstärkt auf Europa. Bis Ende 2025 soll die Zahl der Power Swap Stations – NIOs Batterieaustausch-Stationen – weltweit auf über 2.000 steigen. Das Modell gilt als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb, ist aber kapitalintensiv. Analysten sind uneins, ob diese Strategie langfristig tragfähig ist.

Analysteneinschätzungen

Während Morgan Stanley ein Kursziel von 6,50 USD (≈ 6,00 EUR) ausgab, sehen andere Häuser das Potenzial begrenzt. Sie verweisen auf den hohen Cashburn von rund 500 Millionen USD pro Quartal und die Gefahr, dass neue Finanzierungsrunden den Kurs erneut belasten könnten.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum dominieren derzeit optimistische Stimmen. Viele Anleger sehen den ES8 als Wendepunkt und vergleichen die Situation mit Teslas schwierigen Jahren vor 2019. „NIO ist zurück im Spiel“, schreibt ein Nutzer.
Andere warnen jedoch: „Solange die Verluste Milliarden verschlingen, bleibt das Risiko hoch.“ Die Community schwankt zwischen Euphorie und Skepsis – ein Spiegelbild der Aktie selbst.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
