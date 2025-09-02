Megatrend Uran:
Wird das jetzt die heißeste Uran-Story der kommenden Dekade?
Nio vor starkem Q2

02.09.2025, 11:59 Uhr

Nio vor starkem Q2: Turnaround oder Trugschluss?
© Symbolbild von Michael Fousert auf Unsplash
Die Aktie von Nio notiert derzeit bei 6,603 USD. Nach einer Phase der Unsicherheit haben starke Auslieferungszahlen und positive Analystenkommentare den Kurs zuletzt stabilisiert. Anleger warten nun gespannt auf die anstehenden Q2-Ergebnisse, die zeigen sollen, ob das Unternehmen den Sprung Richtung Profitabilität schaffen kann.
NIO 6,538 USD -2,03 %

Rekordauslieferungen als Hoffnungsträger

Im August meldete Nio 31.305 ausgelieferte Fahrzeuge – ein Plus von 29 % im Jahresvergleich und der zweite Rekordmonat in Folge. Besonders die Premium-SUVs ES8 und ES7 trugen zu diesem Erfolg bei. Seit Jahresbeginn summiert sich die Zahl auf über 213.000 Fahrzeuge, rund 23 % mehr als im Vorjahr. Damit zählt Nio zu den am schnellsten wachsenden EV-Herstellern in China.

Aktienkurs zwischen Bodenbildung und Unsicherheit

Mit 6,603 USD bewegt sich die Aktie rund 50 % über ihrem Zwölfmonatstief von 4,40 USD, liegt aber immer noch deutlich unter den Höchstständen von über 60 USD aus dem Jahr 2021. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 11,5 Milliarden USD – ein Bruchteil von Tesla, aber immerhin im Bereich von Rivian und Lucid. Für viele Anleger bleibt die Aktie damit ein „High-Risk-High-Reward“-Investment.

JPMorgan sorgt für neuen Optimismus

Ein Kurstreiber war die Hochstufung durch JPMorgan, die ihre Empfehlung von „Neutral“ auf „Overweight“ änderten und ein Kursziel von 8,50 bis 9 USD ausgaben. Begründet wurde dies mit den verbesserten Absatzzahlen und der Aussicht auf steigende Margen durch sinkende Batteriekosten.

Blick auf die Q2-Ergebnisse

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang September gilt als entscheidend. Erwartet wird ein Umsatz von 2,9 Milliarden USD (+22 % YoY). Beim Ergebnis je Aktie rechnen Analysten mit einem Verlust von rund -0,30 USD, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr wäre. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bruttomarge, die zuletzt bei 14 % lag. Sollte Nio die 15 %-Marke überschreiten, wäre dies ein wichtiges Signal an den Markt.

Expansion nach Europa und neue Modelle

Nio expandiert parallel nach Europa, mit Fokus auf Deutschland, Norwegen und die Niederlande. Dies geht allerdings mit hohen Kosten einher, weshalb Profitabilität kurz- bis mittelfristig schwer erreichbar bleibt. Dennoch gilt die internationale Präsenz als wichtiger Schritt, um sich gegen Tesla, BYD und künftig auch Xiaomi behaupten zu können.

Bewertung und Ausblick

Mit dem aktuellen Kurs von 6,603 USD wird Nio zwar hoch bewertet im Vergleich zu den aktuellen Verlusten, aber viele Investoren sehen das Unternehmen als möglichen „Gewinner der zweiten Welle“ im EV-Markt. Analystenschätzungen bewegen sich mittelfristig zwischen 8 und 12 USD, abhängig von den kommenden Quartalsergebnissen.

Community-Stimmung

Im Forum ist die Stimmung gemischt. Ein Nutzer schrieb: „6,60 $ ist ein Witz – wenn die Zahlen gut kommen, stehen wir bald bei 10 $.“ Andere warnen: „Nio verbrennt weiter Geld, Margen und Profitabilität sind der Knackpunkt.“ Viele sehen in der Aktie eine Wette auf Chinas wachsenden EV-Markt. Insgesamt herrscht vorsichtiger Optimismus, getragen von den starken Auslieferungen, aber gebremst durch die anhaltenden Verluste.

Bn-Redaktion/pl
