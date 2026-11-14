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Nvidia

Richtungsweisende Wende oder nächster Absturz? 14.11.2026, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvidia
AI MODIFIED
© Bild von BoliviaInteligente auf Unsplash
Nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Wochen kämpft die Nvidia-Aktie um eine nachhaltige Bodenbildung. Während die operativen Geschäfte weiterhin auf Hochtouren laufen, sorgen Analystenabstufungen und politische Unsicherheiten für Gegenwind. Steht der Chip-Gigant vor einem großen Comeback oder droht die nächste Verkaufswelle?
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Starkes Wachstum trifft auf Analysten-Dämpfer

Aus operativer Sicht zeigt sich Nvidia weiterhin in Bestform. Der Halbleiterkonzern verzeichnete zuletzt eine enorme Umsatzdynamik, die vor allem vom boomenden Geschäft mit Rechenzentren und einer außergewöhnlich hohen Profitabilität getragen wurde. Auch der Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen weckt an den Märkten hohe Erwartungen.

Dennoch wachsen an der Wall Street die Zweifel, ob das rasante Tempo der weltweiten KI-Investitionen dauerhaft gehalten werden kann. Zusätzliche Belastungsfaktoren wie drohende Exportbeschränkungen für den chinesischen Markt, zunehmender Wettbewerb sowie laufende Untersuchungen im Umfeld von Konzernchef Jensen Huang verunsichern die Anleger. Als Reaktion darauf kappte die Investmentbank Baird ihr Kursziel zuletzt drastisch und stufte das Papier herab.

Angeschlagenes Chartbild nach Verkaufswelle

Durch die jüngsten Kursverluste wurde der zuvor intakte Aufwärtstrend der Aktie empfindlich beschädigt, wobei mehrere wichtige Unterstützungszonen unterschritten wurden. Immerhin gelang den Käufern nach dem Erreichen eines neuen Wochentiefs eine erste Gegenreaktion, die den Kurs wieder in einen charttechnisch relevanten Bereich zurückführte. Marktbeobachter werten dies bislang jedoch lediglich als einen ersten Stabilisierungsversuch und noch nicht als bestätigte Trendwende.

Spannende Ausgangslage vor den Quartalszahlen

Für die weitere Kursentwicklung ergeben sich nun zwei klare Szenarien. Gelingt es den Käufern, das aktuelle Niveau zu verteidigen und kurzfristige Hürden zu überwinden, rücken deutlich höhere Widerstandszonen wieder in Reichweite.

Sollte die jüngste Unterstützung hingegen erneut brechen, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung tieferer Auffangmarken. Zusätzliche Dynamik dürften die in Kürze anstehenden Quartalszahlen liefern, die für neue Impulse – und erhebliche Schwankungen – sorgen könnten.

Bn-Redaktion/js
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