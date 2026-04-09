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Ölpreis-Wende belastet die Märkte

Erstickt der Preisanstieg die gestrige Erholung? 09.04.2026, 12:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Öl
© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Die Hoffnung der Anleger auf eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten hat nur 24 Stunden gehalten. Nachdem die Nachricht einer Waffenruhe gestern noch für einen massiven Kursrausch und fallende Energiekosten gesorgt hatte, folgt heute die Ernüchterung. Der Ölpreis der Sorte Brent dreht bereits wieder ins Plus und nähert sich erneut der kritischen Marke von 100 US-Dollar. An der Börse macht sich die Sorge breit: War die gestrige Erholung nur ein kurzes Strohfeuer?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,854 EUR -1,31 % Lang & Schwarz
Tesla 293,48 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
United Airlines Holdings 81,27 EUR -1,51 % Baader Bank

Die brüchige Ruhe an der Straße von Hormus
Der Hauptgrund für das schnelle Ende der Euphorie ist die extreme Unsicherheit über die Stabilität der vereinbarten Feuerpause. Berichte über erste Verstöße und diplomatische Unstimmigkeiten lassen die Märkte aufschrecken. Da die strategisch wichtige Straße von Hormus zwar offiziell als „geöffnet“ gilt, die Durchfahrt jedoch weiterhin als riskant eingestuft wird, bleiben die Risikoaufschläge beim Öl hoch. Investoren, die gestern noch auf sinkende Inflationsraten wetteten, ziehen sich heute vorsichtshalber wieder zurück.

Tech-Werte und Airlines unter Druck
Die Quittung für den wieder steigenden Ölpreis erhielten heute vor allem die gestrigen Gewinner. Fluggesellschaften wie Lufthansa und United Airlines, die gestern noch zweistellige Kursgewinne feierten, müssen heute einen Teil ihrer Erholung wieder abgeben. Auch der Technologiesektor, der besonders sensibel auf Energiekosten und Zinsängste reagiert, verliert an Schwung. Die einfache Gleichung der Börse: Steigt der Ölpreis, sinkt die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen – ein Szenario, das die aktuelle „Eintagsfliegen-Rallye“ jäh beendet hat.

Fazit: Geopolitik diktiert den Takt
Der heutige Handelstag zeigt deutlich, wie massiv die Börse derzeit am Tropf der Schlagzeilen aus Teheran und Washington hängt. Solange die Waffenruhe auf so wackeligen Beinen steht, bleibt der Ölmarkt der entscheidende Taktgeber für die globalen Aktienmärkte. Anleger sollten sich darauf einstellen, dass die Volatilität hoch bleibt. Die gestrige Party ist vorbei, und der Markt muss nun beweisen, ob er auch ohne die Hilfe fallender Energiekosten die Kraft für eine dauerhafte Erholung findet.

Bn-Redaktion/js
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