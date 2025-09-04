Porsche verliert DAX-Platz: Aktie rutscht weiter

Porsche verliert DAX-Platz

04.09.2025, 11:51 Uhr

© Bild von Jonas Witt auf Flickr
Die Nachricht schlug am deutschen Aktienmarkt hohe Wellen: Porsche AG wird aus dem Leitindex DAX entfernt. Der Aktienkurs fiel daraufhin weiter und notiert aktuell bei 44,58 EUR. Gründe sind nicht nur die schwächere Kursentwicklung der letzten Monate, sondern auch die Herausforderungen durch Zölle, Nachfrageschwäche und strukturelle Veränderungen im globalen Automarkt.
Abstieg aus dem DAX

Porsche war erst im September 2022 nach dem erfolgreichen Börsengang in den DAX aufgenommen worden – nun folgt der Rückzug. Grund dafür sind die festen Regeln der Deutschen Börse, die auf Streubesitz-Marktkapitalisierung und Handelsvolumen basieren. Von einem Hoch über 100 Mrd. EUR ist der Börsenwert auf unter 65 Mrd. EUR gefallen.

Da mehr als 75 % der Porsche-Aktien von Volkswagen gehalten werden, bleibt nur ein vergleichsweise kleiner frei handelbarer Anteil übrig. In Verbindung mit dem Kursrückgang ist der bewertete Free-Float so stark geschrumpft, dass Porsche im Ranking hinter andere Werte zurückgefallen ist – und den Platz im Leitindex räumen musste.
Analysten sehen die Entwicklung als Warnsignal für den gesamten europäischen Automobilsektor, der stärker unter geopolitischen Risiken und Handelskonflikten leidet.

Kursentwicklung und Handelsumfeld

Mit aktuell 44,58 EUR notiert die Aktie über 35 % niedriger als noch vor einem Jahr. Belastend wirken vor allem die US-Zusatzzölle auf europäische Luxusautos, die die Margen schmälern. Auch die Nachfrageschwäche in China – traditionell ein wichtiger Absatzmarkt für Porsche – wirkt sich negativ auf die Verkaufszahlen aus. In der ersten Jahreshälfte 2025 konnte der Konzern nur rund 145.000 Fahrzeuge ausliefern, etwa 12 % weniger als im Vorjahreszeitraum.

Strategische Herausforderungen

Neben den externen Faktoren kämpft Porsche auch intern mit Problemen. Die Tochter Cellforce, die Batteriezellen entwickeln sollte, hat ihre Pläne gestoppt und 200 Stellen gestrichen. Damit gerät die Strategie, im Bereich Elektromobilität eigenständiger zu werden, ins Stocken. Zwar setzt Porsche auf Kooperationen mit Volkswagen und anderen Partnern, doch die Abhängigkeit von Zulieferern bleibt hoch.

Stimmen von Analysten

Analysten bewerten den DAX-Abstieg unterschiedlich. Während einige auf kurzfristige Kursrisiken verweisen, sehen andere Chancen für einen Turnaround, sollte Porsche seine Elektromobilitätsstrategie klarer ausrichten. Eine Rückkehr in den Leitindex sei nicht ausgeschlossen, betonte auch der CEO, der langfristig wieder eine stärkere Börsenposition anstrebt. Entscheidend werden die nächsten Quartalszahlen und die Nachfrage nach Modellen wie dem vollelektrischen Macan EV sein.

Blick auf die Konkurrenz

Auch andere deutsche Hersteller kämpfen: Volkswagen verlor Marktanteile in China, BMW steht vor höheren Produktionskosten durch Zölle. Porsche ist jedoch aufgrund seiner Luxuspositionierung besonders sensibel gegenüber geopolitischen Entwicklungen, da ein Großteil des Absatzes in exportabhängigen Märkten erzielt wird.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Anlegerstimmung gespalten. Einige User sehen im Kursrückgang auf 44,58 EUR eine günstige Einstiegschance, da sie Porsche langfristig stark positioniert sehen. Andere warnen vor weiterem Abwärtspotenzial und verweisen auf die ungelösten Probleme bei Elektromobilität und Handelskonflikten. Besonders diskutiert wird die Frage, ob Porsche trotz des DAX-Abstiegs wieder zur alten Stärke zurückfinden kann – oder ob die Aktie weiter an Glanz verliert.

Bn-Redaktion/pl
