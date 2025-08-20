Preisoffensive belebt NIO: Analysten optimistisch

Preisoffensive belebt NIO

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers NIO notiert aktuell bei 5,095 EUR und steht nach Monaten der Unsicherheit wieder stärker im Fokus der Anleger. Analystenmeldungen und operative Schritte des Unternehmens haben zuletzt Bewegung in den Kurs gebracht. Doch wie tragfähig ist der jüngste Optimismus?
Analystenstimmen geben Auftrieb

Morgan Stanley hat kürzlich sein Kursziel für NIO von zuvor 5,00 USD auf 6,50 USD angehoben. Begründet wird dies mit Fortschritten beim Restrukturierungsprogramm, das Kosten senken und die Profitabilität verbessern soll. In Euro umgerechnet entspricht das Kursziel rund 5,95 EUR – also knapp 17 % über dem aktuellen Niveau.

Strategische Maßnahmen im Heimatmarkt

Besonders ins Gewicht fällt NIOs jüngste Preisoffensive in China. Das Unternehmen hat die Preise für mehrere Modelle um bis zu 5 % gesenkt, um der starken Konkurrenz von Tesla, BYD und XPeng zu begegnen. Diese Strategie führte zwar kurzfristig zu niedrigeren Margen, zugleich jedoch zu einer deutlichen Belebung der Nachfrage: Im Juli stiegen die Auslieferungen laut CNEVPost auf über 23.000 Fahrzeuge, ein Plus von rund 30 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Expansion nach Europa und neue Modelle

NIO investiert weiterhin in seine internationale Präsenz. Der Fokus liegt auf Skandinavien und Deutschland, wo die Marke vor allem mit dem Batterieaustausch-Netzwerk punkten will. Die Zahl der „Power Swap Stations“ soll bis Ende 2025 auf über 2.000 weltweit erhöht werden.
Auch neue Modellvorstellungen wie der ET9, eine Luxuslimousine mit autonomen Fahrfunktionen, sollen das Premium-Image stärken.

Finanzlage bleibt angespannt

Trotz operativer Fortschritte bleibt die Bilanz ein Risiko. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete NIO laut Analystenschätzungen noch einen Nettoverlust von rund 1,2 Milliarden USD. Die geplante Veröffentlichung der Quartalszahlen am 2. September 2025 wird entscheidend sein, ob die Einsparungen und Umsatzimpulse greifen.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Stimmung geteilt. Einige Nutzer sehen in der Aktie „eine Turnaround-Chance wie einst bei Tesla“, andere warnen vor weiterem Kapitalbedarf und möglichen Verwässerungen. Besonders häufig wird die Frage diskutiert, ob NIO bei steigenden Zinsen genügend Liquidität für Expansion und Innovation aufbringen kann. Der Tenor: vorsichtiger Optimismus, aber mit Blick auf hohe Risiken.

Bn-Redaktion/pl
