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Protest gegen Rheinmetall

Und die Aktie steigt weiter 01.05.2026, 18:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Protest gegen Rheinmetall: Und die Aktie steigt weiter
© Rheinmetall AG
Am Donnerstagmorgen kam es erneut zu Protesten vor einem Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Aktivisten blockierten die Zufahrt und lösten einen Polizeieinsatz aus. Während die Lage vor Ort eskalierte, zeigte sich die Aktie des Unternehmens weiterhin robust.
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Rheinmetall 1.610,50 USD +2,47 % Nasdaq OTC
ThyssenKrupp 11,90 USD +2,59 % Nasdaq OTC
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Blockade am frühen Morgen

Kurz nach sechs Uhr versammelten sich acht Personen vor der Zufahrt des Rheinmetall-Werksgeländes in Berlin. Schweigend setzten sie sich vor die Schranke, einige klebten sich auf dem Asphalt fest. Die Aktion richtete sich gezielt gegen den Rüstungskonzern und führte schnell zu Einschränkungen beim Zugang zum Gelände.

Die Polizei griff ein und begann, die Demonstranten vom Boden zu lösen. Anschließend wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Rund 30 Beamte waren im Einsatz, um das Gebiet großräumig abzusperren.

Wiederholte Aktionen gegen den Konzern

Die aktuelle Protestaktion ist kein Einzelfall. "Das ist bereits die dritte Aktion binnen weniger Wochen hier", erklärte ein Polizeibeamter vor Ort. Bereits am 10. April hatten Aktivisten die Zufahrt blockiert. Wenige Tage später gelangten Demonstranten auf das Dach eines Firmengebäudes, verteilten rote Farbe und zeigten politische Symbole.

Auf Transparenten war unter anderem der Schriftzug "Kein Profit mit Völkermord" zu lesen. Die Aktionen richten sich grundsätzlich gegen die Rolle von Rüstungsunternehmen in internationalen Konflikten.

Kritik und Unverständnis vor Ort

Bei Passanten und Betroffenen stießen die Proteste überwiegend auf Ablehnung. Kunden und Besucher mussten ihre Fahrzeuge abstellen und den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen. "Das ist doch sinnlos, sich hier hinzusetzen", äußerte eine Beobachterin. Auch andere reagierten mit Unverständnis auf die Blockade. Die Situation blieb jedoch unter Kontrolle der Sicherheitskräfte. Größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.

Rheinmetall im Branchenvergleich

Rheinmetall gilt als größter Rüstungskonzern in Deutschland mit einem Umsatz von gut acht Milliarden Dollar. Dahinter folgt ThyssenKrupp mit etwas mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz. Das Unternehmen beschäftigt 31.923 Mitarbeiter und gehört zu den bedeutenden Werten im DAX. Mit einer Marktkapitalisierung von 62,21 Milliarden Euro liegt Rheinmetall auf Platz 9 im Index und hat eine Gewichtung von 3,03 %. 

Aktie zeigt Stärke trotz Kontroversen

Die Rheinmetall-Aktie setzte ihren Aufwärtstrend fort und legte um 1,03 Prozent zu. Anderthalb Stunden vor Handelsende lag der Kurs bei 1.357,00 Euro, nach 1.343,20 Euro am Vortag. Damit positionierte sich der Wert auf Platz 7 im DAX, während der Gesamtindex um 0,46 % nachgab. Das Handelsvolumen betrug 111.905 Aktien, nachdem am Vortag 171.484 Papiere gehandelt wurden. Trotz der jüngsten Gewinne liegt die Aktie weiterhin 32,42 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 2.008,00 Euro. Das 52-Wochen-Tief lag bei 1.309,80 Euro.

Im Geschäftsjahr bis Dezember 2022 erzielte Rheinmetall einen Umsatz von 6,40 Milliarden Euro und einen Gewinn von 0,75 Milliarden Euro.

 

Bn-Redaktion/ar
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