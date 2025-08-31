Anzeige
Rekordaufträge prallen auf Börsenskepsis

31.08.2025, 17:57 Uhr

Rekordaufträge prallen auf Börsenskepsis: Siemens Energy Aktie verliert an Schwung – droht der nächste Kursrutsch
Die Siemens Energy Aktie zeigt sich angeschlagen. Nach einem Hoch von über einhundertvier Euro Anfang Juli notiert der Kurs Ende August nur noch bei rund neunzig Euro. Damit hat das Papier fast fünfzehn Prozent an Wert verloren. Trotz glänzender Geschäftszahlen dominieren Zweifel den Markt.
Rekordbestellungen und Gewinnsprung

Operativ liefert Siemens Energy derzeit Rekordergebnisse. Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal auf rund einhundertsechsunddreißig Milliarden Euro – ein neuer Höchststand. Der Umsatz legte um über dreizehn Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu, das Ergebnis drehte ins Plus und lag bei 697 Millionen Euro. Besonders die starke Nachfrage aus den Vereinigten Staaten durch den Boom von Rechenzentren befeuerte das Geschäft. Auch die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt optimistisch: Das Management erwartet, das obere Ende der Wachstumsprognose von dreizehn bis fünfzehn Prozent zu erreichen.

Windkraft bleibt Problemzone

Doch nicht alles glänzt. Die Tochter Siemens Gamesa schreibt weiterhin rote Zahlen. Siemens Energy plant deshalb harte Kostensenkungen und den Ausbau der Offshore-Aktivitäten, um bis 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Analysten seheny genau hier die größte Schwachstelle, die trotz Rekordaufträgen auf der Aktie lastet.

Uneinigkeit unter Analysten sorgt für Unsicherheit

Während einige Investmentbanken wie Deutsche Bank und Goldman Sachs Kursziele von bis zu einhundertzehn Euro ausrufen, bleibt Bernstein Research bei einer klaren Verkaufsempfehlung und einem Ziel von lediglich siebenunddreißig Euro. Die extreme Spanne in den Einschätzungen verstärkt die Nervosität. Charttechnisch hat die Aktie zuletzt wichtige Unterstützungszonen unterschritten, was zusätzlichen Druck erzeugt.

Vergleich mit Siemens AG zeigt Kontraste

Die Siemens AG, Mehrheitsaktionär von Siemens Energy, präsentiert sich stabiler. Starke Auftragseingänge im Mobilitätsgeschäft sowie wachsende Erträge in der Digitalisierung unterstreichen die robuste Position des Mutterkonzerns. Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich die Segmente aufgestellt sind.

Bleibt der Kursrutsch eine Konsolidierung oder der Beginn einer Abwärtsspirale

Die Siemens Energy Aktie steht zwischen operativer Stärke und strukturellen Risiken. Rekordbestellungen und steigende Gewinne sprechen für eine Stabilisierung, doch technische Schwäche und anhaltende Zweifel um die Windkrafttochter belasten das Vertrauen. Entscheidend wird sein, ob die positiven Impulse die Skepsis am Markt überlagern können – oder ob der Abwärtstrend neue Tiefpunkte erzwingt.

Bn-Redaktion/jh
