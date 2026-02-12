Anzeige
Rekordlauf im DAX – Industriegigant hebt Ziele an

Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognoseanhebung befeuert Rallye 12.02.2026, 16:40 Uhr

Rekordlauf im DAX – Industriegigant hebt Ziele an: Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognoseanhebung befeuert Rallye
© Symbolbild von Siemens
Siemens liefert ein unerwartet starkes Quartal und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Die Aktie reagiert mit einem Sprung auf ein neues Rekordhoch und setzt damit ein starkes Signal im DAX.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 42,63 EUR -2,49 % L&S Exchange
Siemens 260,48 EUR +1,38 % Quotrix Düsseldorf
MDAX 31.344,92 PKT -1,07 % Ariva Indikation
DAX 24.922,33 PKT +0,02 % Ariva Indikation
Siemens Energy 163,30 EUR -0,12 % L&S Exchange
Schneider Electric 270,70 EUR +0,28 % Lang & Schwarz
Honeywell International 205,13 EUR +0,22 % Baader Bank

Der Technologiekonzern steigerte im abgelaufenen Quartal in allen drei Kernbereichen Umsatz und Ergebnis deutlich. Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility wuchsen profitabel und legten bei den Margen zu. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen konjunkturellen Umfelds gelang es Siemens, die operative Leistungsfähigkeit zu verbessern und die Kostenstruktur stabil zu halten. Auf dieser Basis erhöhte das Management die Prognose für Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2025/26.

Operative Stärke in allen Segmenten

Besonders das Geschäft mit Automatisierungs- und Softwarelösungen erwies sich erneut als Wachstumstreiber. Die zunehmende Digitalisierung industrieller Prozesse und Investitionen in intelligente Fertigungslösungen stützen die Nachfrage. Auch Smart Infrastructure profitierte von globalen Investitionen in Energieeffizienz, Stromnetze und Gebäudetechnik. Die Mobilitätssparte wiederum zeigte robuste Auftragseingänge im Bereich Bahntechnik und Verkehrssysteme.

Die Breite des Wachstums ist für den Kapitalmarkt entscheidend. Anders als in früheren Zyklen stützt sich die Dynamik nicht auf ein einzelnes Segment, sondern auf das gesamte Portfolio. Das erhöht die Visibilität für die kommenden Quartale und stärkt das Vertrauen in die strategische Ausrichtung.

Signalwirkung für DAX, MDAX und internationale Peers

Mit dem neuen Rekordhoch setzt Siemens auch innerhalb des DAX ein Zeichen. Industrie- und Technologiewerte wie Siemens Energy, Infineon rücken in den Fokus, da sie ebenfalls stark von globalen Investitionstrends abhängen. Im MDAX stehen Unternehmen wie Jungheinrich oder Krones im erweiterten Branchenumfeld, während international Konzerne wie ABB, Schneider Electric, Honeywell als Vergleichsmaßstab dienen.

Die Prognoseanhebung erhöht den Wettbewerbsdruck im Sektor. Marktteilnehmer werden nun verstärkt darauf achten, ob andere Industriekonzerne ähnlich robuste Margen und Auftragseingänge vorweisen können.

Markthintergrund: Zwischen Konjunktursorgen und Strukturboom

Die globale Industriekonjunktur bleibt von Unsicherheiten geprägt. Zinspolitik, geopolitische Spannungen und Investitionszurückhaltung in einzelnen Regionen wirken bremsend. Gleichzeitig treiben Megatrends wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Automatisierung strukturelles Wachstum an. Siemens positioniert sich genau an dieser Schnittstelle und profitiert von langfristigen Transformationsprozessen in Industrie und Infrastruktur.

Mit der angehobenen Prognose und dem charttechnischen Ausbruch auf Rekordniveau rückt die Aktie weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Entscheidend wird nun sein, ob die starke operative Entwicklung in den kommenden Quartalen bestätigt werden kann und ob der Industriekonzern seine Rolle als Taktgeber im europäischen Technologiesektor festigt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0)
