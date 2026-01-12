Rheinmetall nimmt die 2.000 Euro ins Visier

Wird jetzt die Mega-Rallye entfesselt? 12.01.2026, 14:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall nimmt die 2.000 Euro ins Visier: Wird jetzt die Mega-Rallye entfesselt?
© Foto von Mauro Gigli auf Unsplash
Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns hat einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischt. Die aktuell zu beobachtende Bewegung weist ein spektakuläres Momentum auf. Drohte zum Jahresende 2025 noch der Rutsch unter die wichtige Unterstützung von 1.500 Euro nimmt die Aktie aktuell die 2.000er Marke ins Visier. Ein Vorstoß über die 2.000 Euro könnte der Aktie einen gewaltigen Kursschub geben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.902,25 EUR +0,83 % Lang & Schwarz

Rheinmetall – Wird jetzt die Mega-Rallye entfesselt?

Unsere letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) überschrieben wir an dieser Stelle am 05. Januar mit „Furioser Jahresstart macht Hoffnung auf Rallye“. Zum damaligen Zeitpunkt  durchbrach die Aktie den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt) und bestätigte diesen Vorstoß mit der Rückeroberung des wichtigen Kursbereiches um 1.680 Euro samt der dort verlaufenden 200-Tage-Linie. Gleichzeitig drang die Aktie damit in eine ehemalige Handelsspanne ein. Während die 1.680 Euro die untere Begrenzung dieser Range bildeten, lag die obere Begrenzung bei 1.800 Euro. 

Rheinmetall Aktienchart

In den letzten Tagen verstärkte die Rheinmetall-Aktie den Druck auf der Oberseite und knackte auch den Widerstand bei 1.800 Euro. Die Tür in Richtung 2.000 Euro öffnete sich. Das Allzeithoch der Aktie liegt mit 2.007 Euro nur knapp darüber. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – die Rheinmetall-Aktie muss über die 2.000 Euro / 2.007 Euro, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Das damit einhergehende Kaufsignal könnte die Aktie weit tragen. Ein scharfer Rücksetzer sollte indes nicht passieren. Anderenfalls würde das Risiko der Ausbildung einer Doppeltopformation steigen. Vor diesem Hintergrund sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 1.800 Euro wäre vor diesem Hintergrund ein Rückschlag und würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.
Maßgebliche Kurstreiber sind zum einen die starke fundamentale Lage des Unternehmens selbst. Die Geschäfte der Düsseldorfer brummen. Und zum anderen ist das Momentum in den Rüstungssektor zurückgekehrt. 

Aktuelle Analystenkommentare

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.100 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zwar ihr Votum „outperform“. Gleichzeitig senkten sie aber ihr Kursziel für die Aktie von 2.050 Euro auf 2.000 Euro.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Apple überholt Samsung: Marktführer dank iPhone 17

18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk Aktie vor neuem Rekord? Analysten bullish!

18:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreicht: Alphabet wird …

17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategy kauft nach: Bitcoin-Bestand für 1,25 Mrd. Dollar …

16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia und Eli Lilly: 1 Milliarde Dollar für das KI-Labor der …

16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD an der Weggabelung: Wachstum um jeden Preis?

15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS: Indien als Schlüsselpunkt?

15:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus baut seine Macht aus: Satelliten, Jets, Verteidigung

14:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer