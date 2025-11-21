Uran-Alarm 2026
Die Preise für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf Schulden des Technologiekonzerns Oracle sind in den letzten Wochen massiv angestiegen. Oracle entwickelt sich damit zum wichtigsten Barometer des Kreditmarktes für das Risiko eines Platzens der KI-Blase. Der Anstieg des Preises für diese Versicherungen, der sich in wenigen Monaten verdreifacht hat, signalisiert die wachsende Angst der Anleger vor einem Zahlungsausfall, sollte der erwartete KI-Boom ausbleiben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 154,96 EUR -0,69 % Lang & Schwarz
Oracle 172,69 EUR -5,37 % TTMzero RT

Der Gegenpol zur Nvidia-Euphorie
Während die Aktienmärkte auf die sensationellen Zahlen von Nvidia mit Erleichterung reagierten, sehen Kredithändler die Situation kritischer. Oracle gilt als Risikokandidat, weil der Konzern massiv in KI-Infrastruktur investiert, Schulden aufnimmt und sein Schicksal an die Erwartung "bombastischer KI-Einnahmen" geknüpft hat. Die Käufe von CDS dienen dazu, die Verluste auszugleichen, die bei einem allgemeinen Ausverkauf im KI-Sektor entstehen würden.

Milliarden-Investitionen und steigende Schulden
Oracle ist ein zentraler Akteur im Stargate-Projekt, einer Initiative zum schnellen Aufbau der KI-Infrastruktur. Im Rahmen dieser Bemühungen hat das Unternehmen bereits Anleihen im Wert von 18 Milliarden US-Dollar verkauft und Schulden für den Bau von Rechenzentren aufgenommen. Analysten erwarten, dass sich die bereinigte Nettoverschuldung von Oracle in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln wird. Diese immense Kreditaufnahme erhöht das Risiko im Falle einer wirtschaftlichen Enttäuschung.

CDS-Handel explodiert
Die CDS von Oracle sind zum bevorzugten Mittel des Marktes geworden, um gegen den KI-Boom zu wetten. Das Handelsvolumen dieser Kreditausfallversicherungen stieg in den letzten Wochen massiv an. Obwohl nur wenige davon ausgehen, dass das Unternehmen mit seinen stabilen Ratings und seiner Marktkapitalisierung tatsächlich zahlungsunfähig wird, spiegelt der stark gestiegene Preis für die Absicherung die wachsende Nervosität im gesamten Tech-Kreditmarkt wider.

