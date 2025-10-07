Shell-Aktie steigt, da Gas- und Raffineriegeschäft zulegen

Shell kündigt Gewinnsprung an, Aktie legt deutlich zu
© Symbolbild von Shell
Shell rechnet im dritten Quartal mit spürbar höheren Erträgen aus dem Gasgeschäft und einer Verbesserung der Raffineriemargen. Der Kurs reagiert unmittelbar mit einem Anstieg.
Starke Dynamik im Gasbereich

Im integrierten Gashandel erwartet Shell einen deutlichen Gewinnzuwachs. Insbesondere der Handel mit Flüssigerdgas entwickelt sich dynamisch. Nach rückläufigen Ergebnissen im Vorquartal, die auf geopolitische Spannungen und volatile Marktpreise zurückzuführen waren, soll nun eine Trendwende erfolgen.

Zusätzlich rechnet das Unternehmen mit einer Verbesserung der Raffineriemargen von 8,9 auf 11,6 US-Dollar je Barrel. Diese Entwicklung könnte den Rückgang der Ölpreise kompensieren. Die Rohöl- und Erdgasproduktion soll im laufenden Jahr bei 1,79 bis 1,89 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen und damit leicht über dem bisherigen Ausblick.

Markt reagiert positiv auf strategische Ausrichtung

Shell nutzt die Stärke im Gas- und Raffineriegeschäft, um Schwächen im Ölsektor auszugleichen. Analysten bewerten diesen Schritt als strategisch klug, da er das Unternehmen unabhängiger von Preisschwankungen auf dem Ölmarkt macht.

Im Handel reagieren Investoren entsprechend positiv. Die Shell-Aktie legte nach der Prognose spürbar zu. Auch Wettbewerber wie BP, Total Energies oder ExxonMobil verfolgen ähnliche Ansätze, um ihre Geschäftsmodelle breiter aufzustellen.

Risiken bleiben trotz Rückenwind bestehen

Trotz der positiven Aussichten bleibt Shell abhängig von Faktoren wie globaler Nachfrage, Gaspreisentwicklung und Raffinerieauslastung. Auch logistische Herausforderungen im LNG-Geschäft sowie Wechselkurseffekte könnten den positiven Trend bremsen.

Spannung vor den Quartalszahlen

Die tatsächlichen Ergebnisse für das dritte Quartal werden zeigen, ob Shells Erwartungen erfüllt werden. Entscheidend ist, ob der Gewinnzuwachs im Gasbereich und die verbesserten Raffineriemargen ausreichen, um ein schwächeres Ölgeschäft abzufedern.

Bn-Redaktion/jh
