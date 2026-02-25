Stablecoins und KI

Zuckerberg investiert weiter groß 25.02.2026, 10:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meta Platforms
© Symbolbild Meta
Meta zündet die nächste Wachstumsstufe. Mit Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren und dem Einstieg in Stablecoin-Zahlungen stellt sich der Konzern breiter und zukunftsorientierter auf. Für die Meta-Aktie entstehen damit neue Impulse auf mehreren strategischen Ebenen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Meta Platforms (A) 544,15 EUR +0,32 % Lang & Schwarz

Stablecoins rücken bei Meta wieder in den Fokus

Meta Platforms prüft die Integration von Stablecoin-Zahlungen in seine bestehenden Apps und testet diese Funktion innerhalb der hauseigenen Zahlungsplattform. Dabei setzt der Konzern auf bereits existierende Stablecoins und plant ausdrücklich keine eigene Digitalwährung. Ein Unternehmenssprecher stellte klar: „Es geht darum, Menschen und Unternehmen zu ermöglichen, auf unseren Plattformen mit ihrer bevorzugten Methode zu bezahlen.“ Der Markt für Stablecoins hat zuletzt stark an Dynamik gewonnen: Die umlaufende Menge überschritt im vergangenen Jahr 300 Milliarden US-Dollar. Neue regulatorische Leitplanken in den USA sorgen zusätzlich für Rückenwind. Für Meta eröffnet sich damit die Möglichkeit, Zahlungsprozesse effizienter zu gestalten und zusätzliche Transaktionen im eigenen Ökosystem zu bündeln.

Milliardenoffensive für KI-Rechenzentren

Parallel treibt Meta den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur voran. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird das Unternehmen Rechenzentrumstechnik auf Basis von AMD-Prozessoren im Umfang von 6 Gigawatt installieren. Pro Gigawatt sollen „zweistellige Milliardenbeträge“ investiert werden. Ein Gigawatt entspricht der Leistung eines Kernreaktors und kann rund 700.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Dimension des Projekts verdeutlicht, wie ernst es Meta mit dem Ausbau seiner KI-Kapazitäten ist.

Aktienoptionen als strategischer Hebel

Im Zuge der Vereinbarung erhält Meta Optionsscheine auf 160 Millionen AMD-Aktien, die stufenweise übertragen werden. Voraussetzung sind das Erreichen technischer Meilensteine sowie bestimmte Kursziele – teils bis zu 600 US-Dollar. AMD-Chefin Lisa Su betonte: „Ohne diese strategische Vereinbarung hätten wir uns gut entwickelt. Aber wir wollen etwas Transformierendes schaffen.“ Nach Bekanntgabe der Kooperation sprang die AMD-Aktie um 8,8 % auf 213,84 US-Dollar, während Meta um weniger als 1 % zulegte. Die Konstruktion zeigt die enge Verzahnung beider Unternehmen.

KI als zentrale Wachstumsstrategie

Für Meta-CEO Mark Zuckerberg hat künstliche Intelligenz höchste Priorität. Er kündigte an, „Zehner-Gigawatt in diesem Jahrzehnt und Hunderte Gigawatt oder mehr im Laufe der Zeit“ aufzubauen. Ziel ist es, die eigene Wettbewerbsposition im globalen KI-Rennen nachhaltig zu stärken. Neben AMD bleibt auch Nvidia ein wichtiger Partner, während Meta parallel eigene KI-Chips entwickelt. Die neue Initiative „Meta Compute“ soll die technologische Basis für künftige Anwendungen sichern.

Chancen und Risiken für die Meta-Aktie

Die strategischen Schritte unterstreichen Metas Bereitschaft, hohe Summen in Zukunftsmärkte zu investieren. AMD erzielte zuletzt 34,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und soll laut Schätzungen in diesem Jahr um 34 % wachsen. Eine Ausweitung der Geschäftsbeziehungen mit Meta könnte zusätzliche Milliarden generieren. Für Meta-Anleger bleibt entscheidend, ob die gewaltigen Investitionen in KI und neue Zahlungsoptionen langfristig in steigende Erträge und Margen münden.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ84RN
Ask: 2,86
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UJ5JLQ
Ask: 7,64
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ84RN UJ5JLQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
2 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
3 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
5 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
6 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
7 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Neues Angebot für Warner: Geht Netflix jetzt jetzt doch leer aus?

10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KGV unter 24: Kann Nvidia ein Schnäppchen sein?

10:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind…

10:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff auf den Chip-Thron: Meta verbündet sich mit AMD – muss …

Gestern 19:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Angst frisst Kursgewinne: Verliert SAP jetzt die Kontrolle an die…

Gestern 18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Deal fix: Google sichert sich Strom-Nachschub für Jahrzehnte…

Gestern 18:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht ein Abverkauf bevor? Commerzbank - Warnzeichen mehren sich

Gestern 15:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer unter Druck: UBS rät jetzt zum Verkauf

Gestern 14:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer