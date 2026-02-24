Angriff auf den Chip-Thron

Meta verbündet sich mit AMD – muss Nvidia jetzt zittern? 24.02.2026, 19:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild AMD
© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Das KI-Wettrüsten erreicht eine neue Eskalationsstufe. Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms hat einen gigantischen Deal mit dem Chip-Spezialisten AMD angekündigt, der die gesamte Branche durchschüttelt. Über die nächsten fünf Jahre wird Meta Hardware im Wert von mehreren zweistelligen Milliardenbeträgen abnehmen, um seine Rechenzentren für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu rüsten. Der Clou: Meta wird durch dieses Abkommen nicht nur Großkunde, sondern sichert sich auch die Option, in großem Stil AMD-Aktien zu kaufen. Ein strategischer Schachzug, der die Machtverhältnisse im Chip-Sektor nachhaltig verschieben könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 181,53 EUR +8,83 % L&S Exchange
Meta Platforms (A) 541,85 EUR +0,13 % L&S Exchange
NVIDIA 192,89 USD +0,75 % TTMzero RT (USD)

Gigantische Kapazitäten für die KI-Zukunft
Im Kern der Vereinbarung steht die Lieferung von Prozessoren mit einer Gesamtleistung von 6 Gigawatt. Um die Dimension zu verdeutlichen: Ein einziges Gigawatt reicht theoretisch aus, um Hunderttausende Haushalte mit Strom zu versorgen. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 will Meta diese Kapazitäten nutzen, um seine ehrgeizigen KI-Projekte voranzutreiben. Mark Zuckerberg macht damit deutlich, dass er bereit ist, astronomische Summen in die Infrastruktur zu investieren, um sich einen technologischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern.

Meta wird zum AMD-Großaktionär
Das Besondere an diesem Deal ist die finanzielle Verflechtung beider Konzerne. Meta erhält im Rahmen der Partnerschaft das Recht, schrittweise bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu erwerben. Diese Optionen sind an strenge technische Meilensteine und Kursziele gekoppelt – einige davon greifen erst, wenn die Aktie massiv an Wert gewinnt. Während die AMD-Aktie auf die Nachricht hin zweistellig zulegte, diskutieren Analysten bereits kritisch, ob solche Anreize für Kunden nun zum neuen Standard in der Branche werden könnten. AMD-Chefin Lisa Su bezeichnete den Deal jedoch als „transformatorisch“ und einmalig.

Ein Markt für drei Player
Trotz der engen Bindung an AMD bleibt Meta keinem Lieferanten allein treu. Das Unternehmen setzt auf eine dreigleisige Strategie: Neben den neuen AMD-Chips und bestehenden Verträgen mit dem Marktführer Nvidia entwickelt Meta weiterhin eigene, maßgeschneiderte KI-Chips. Ziel ist es, für jede Art von Rechenlast die optimale Hardware zur Verfügung zu haben. Der AMD-Deal ermöglicht es Meta jedoch, deutlich stärkeren Einfluss auf das Design künftiger Chip-Generationen zu nehmen. Für AMD ist es die Chance, den gewaltigen Vorsprung von Nvidia im lukrativen Markt für Rechenzentren endlich zu verkürzen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM5A9S
Ask: 2,25
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM548G
Ask: 3,76
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM5A9S MM548G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
3 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
4 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
5 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
6 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
7 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Angst frisst Kursgewinne: Verliert SAP jetzt die Kontrolle an die…

18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Deal fix: Google sichert sich Strom-Nachschub für Jahrzehnte…

18:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht ein Abverkauf bevor? Commerzbank - Warnzeichen mehren sich

15:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer unter Druck: UBS rät jetzt zum Verkauf

14:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal unterbewertet? Übernahme treibt Kurs!

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta kassiert Urteil: 250.000 Euro Strafe droht

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax leidet unter Unsicherheiten: Infineon lässt nichts anbrennen. …

8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP – Aktie nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das jetzt wieder…

8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer