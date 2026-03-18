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Strategiewechsel bei Luxusautohersteller

Rolls Royce rückt von Elektro-Ziel ab Luxusmarke plant länger auf Verbrenner zu setzen 18.03.2026, 18:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Strategiewechsel bei Luxusautohersteller: Rolls Royce rückt von Elektro-Ziel ab Luxusmarke plant länger auf Verbrenner zu setzen
© Symbolbild von Rolls Royce
Der Luxusautohersteller Rolls Royce Motor Cars passt seine Elektrifizierungsstrategie an. Das Unternehmen verabschiedet sich von dem bisherigen Ziel, bis zum Ende des Jahrzehnts ausschließlich Elektroautos anzubieten. Hintergrund sind veränderte regulatorische Rahmenbedingungen sowie die Nachfrage der Kunden, erklärte CEO Chris Brownridge.
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Rolls-Royce Holdings 12,53 GBP +0,04 % TTMzero RT

Strategiewechsel bei der Elektrifizierung

Rolls Royce hatte ursprünglich angekündigt, bis 2030 vollständig auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Nun wird dieses Ziel aufgegeben. Laut Unternehmensführung spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter gelockerte gesetzliche Vorgaben in einigen Märkten sowie die weiterhin bestehende Nachfrage nach klassischen Antriebstechnologien im Luxussegment.

 

Kundenpräferenzen im Luxussegment entscheidend

Gerade im hochpreisigen Luxussegment unterscheiden sich die Erwartungen der Kunden häufig von denen im Massenmarkt. Käufer von Luxusfahrzeugen legen neben Innovation auch großen Wert auf Fahrgefühl, Individualisierung und traditionelle Markenwerte. Diese Faktoren beeinflussen auch die Geschwindigkeit der Transformation hin zu elektrischen Antrieben.

 

Teil der BMW Group Strategie

Rolls Royce Motor Cars gehört zur BMW Group und bleibt weiterhin Teil der langfristigen Elektrifizierungsstrategie des Konzerns. Dennoch erhält die Marke offenbar mehr Flexibilität bei der Umsetzung ihrer eigenen Modellstrategie. Damit kann Rolls Royce stärker auf die spezifischen Bedürfnisse seiner internationalen Kundschaft reagieren.

 

Transformation der Branche bleibt komplex

Der Schritt zeigt erneut, dass der Übergang zur Elektromobilität in der Automobilindustrie unterschiedlich schnell verläuft. Während viele Hersteller ihre Elektropläne ausbauen, passen andere Unternehmen ihre Zeitpläne an Marktbedingungen und regulatorische Entwicklungen an. Für Luxusmarken bleibt dabei besonders entscheidend, technologische Innovation mit exklusiver Markenidentität zu verbinden.

Bn-Redaktion/jh
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