Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort

NVIDIA, Samsung und Hyundai starten gigantisches KI-Projekt in Südkorea 31.10.2025, 16:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort: NVIDIA, Samsung und Hyundai starten gigantisches KI-Projekt in Südkorea
© Symbolbild von Nvidia
Mit einer der größten KI-Initiativen weltweit will Südkorea gemeinsam mit NVIDIA, Samsung und Hyundai eine technologische Führungsrolle einnehmen. Die Partnerschaft sorgt bereits für Bewegung an den Börsen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 176,61 EUR +0,18 % Baader Bank
Samsung Electronics (Spons. GDR) 1.262,00 EUR +2,35 % Lang & Schwarz
Hyundai Motor 51,00 USD -7,44 % Nasdaq OTC

NVIDIA liefert über 260000 KI-Chips nach Asien

Die US-amerikanische Technologiefirma NVIDIA wird mehr als 260000 ihrer neuesten KI-Chips der Blackwell-Generation nach Südkorea liefern. Nutznießer sind neben staatlichen Stellen auch führende Industriekonzerne wie Samsung und Hyundai. Konkret sollen rund 50000 Chips in einem geplanten nationalen KI-Rechenzentrum zum Einsatz kommen, weitere 50000 Einheiten sind für Cloudanbieter vorgesehen. Auch die Konzerne Samsung, Hyundai und SK Group planen den Einsatz jeweils mehrerer zehntausend KI-Prozessoren in neuen Anlagen für intelligente Produktion und Mobilität. Zusätzlich sind enge Kooperationen mit Forschungseinrichtungen wie dem Korea Institute of Science and Technology Information angekündigt. Bereits zu Jahresbeginn hatte Hyundai eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt, mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz in der Fahrzeugfertigung umfassend zu integrieren.

Strategische Allianz mit globalem Anspruch

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel. Südkorea will sich als zentraler Standort für KI-Technologie etablieren und verbindet dabei staatliche Förderung mit industrieller Umsetzungskraft. Für NVIDIA ergibt sich durch das Großprojekt ein enormer Wachstumsmarkt in Asien, ohne die geopolitisch belasteten Regionen wie China direkt bedienen zu müssen. Auch im Fertigungssektor entsteht eine neue Dynamik. Bisher stark in Bereichen wie Chips, Automobile oder Elektronik, soll nun Künstliche Intelligenz als tragende Säule der Exportwirtschaft etabliert werden. Die Börse zeigt sich optimistisch. Die Aktien von NVIDIA und auch von südkoreanischen Industriegrößen verzeichneten nach Bekanntwerden der Pläne Kurszuwächse.

Konkurrenz für USA, China und Europa?

Im internationalen Vergleich könnte Südkorea mit dieser Initiative eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Konkurrenz ist stark, etwa durch die Vereinigten Staaten mit Microsoft und Amazon, China mit Baidu und Huawei oder Europa mit einer fragmentierten, aber technologisch fortgeschrittenen Industrie. Zugleich bestehen Herausforderungen. Exportbeschränkungen für Hochtechnologie, politische Spannungen und der hohe technische Anspruch an die Umsetzung komplexer Infrastrukturen stellen potenzielle Risiken dar. Dennoch setzt Südkorea auf Tempo und Skalierung.

Ausblick

Wird Südkorea mit Hilfe von NVIDIA, Samsung und Hyundai tatsächlich zu einem globalen Zentrum für Künstliche Intelligenz und welche Chancen entstehen daraus für Technologie- und Industrieaktien weltweit?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0)

zum Wert

zum Wert

zum Wert
