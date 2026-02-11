Tarifkonflikt spitzt sich zu

Lufthansa-Aktie unter Druck: Streikankündigung bringt neue Unsicherheit
© Symbolbild von Lufthansa
Die Lufthansa-Aktie reagiert mit Abschlägen auf die Ankündigung eines erneuten Warnstreiks. Für Donnerstag werden zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen erwartet, mit spürbaren Folgen für Reisende und Investoren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 8,84 EUR -1,34 % TTMzero RT
AIR France - KLM 11,99 EUR -1,26 % Lang & Schwarz
American Airlines Group 12,10 EUR -4,73 % Lang & Schwarz
Delta Air Lines (DE) 60,30 EUR -3,69 % TTMzero RT

Die Gewerkschaft hat Beschäftigte in zentralen Bereichen zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München, wo Lufthansa einen Großteil ihres Interkontinental- und Europaverkehrs bündelt. Der Konzern kündigte an, den Flugplan kurzfristig anzupassen und Passagiere über Umbuchungen oder alternative Verbindungen zu informieren.

Operative Belastung für den Konzern

Arbeitsniederlegungen treffen Airlines in einer sensiblen Phase. Neben direkten Kosten durch Flugstreichungen entstehen zusätzliche Aufwendungen für Ersatzbeförderungen, Hotelunterbringungen und organisatorische Maßnahmen. Hinzu kommt der Imageschaden, der insbesondere im lukrativen Geschäftsreiseverkehr ins Gewicht fallen kann.

An der Börse spiegelte sich diese Unsicherheit in Kursverlusten wider. Marktteilnehmer werten Streiks regelmäßig als kurzfristiges Risiko für Umsatz und Ergebnis. Bereits frühere Tarifkonflikte hatten das operative Ergebnis der Lufthansa spürbar belastet.

Signalwirkung für die Luftfahrtbranche

Die Entwicklung bleibt nicht auf Lufthansa beschränkt. Auch andere europäische Fluggesellschaften wie Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG stehen unter dem Druck steigender Personalkosten. In Deutschland könnte zudem Fraport als Betreiber wichtiger Flughäfen indirekt betroffen sein, wenn Starts und Landungen ausfallen.

International richten Investoren den Blick auf US-Konzerne wie Delta Air Lines, American Airlines, die zuletzt von stabiler Nachfrage profitierten. Dennoch bleibt der Faktor Arbeitskosten ein zentrales Thema für die gesamte Branche.

Was Passagiere jetzt beachten müssen

Reisende sollten den Status ihres Fluges regelmäßig online überprüfen und frühzeitig alternative Verbindungen prüfen. Erfahrungsgemäß kommt es bei Warnstreiks nicht nur zu direkten Annullierungen, sondern auch zu Verzögerungen im gesamten Streckennetz. Besonders Umsteigeverbindungen sind anfällig für Kettenreaktionen.

Technische Lage und Ausblick

Charttechnisch befindet sich die Lufthansa-Aktie in einer Phase erhöhter Volatilität. Nach einer Erholungsbewegung in den vergangenen Wochen könnte der aktuelle Rücksetzer neue Dynamik in die Kursentwicklung bringen. Entscheidend wird sein, ob der Streik als kurzfristige Störung gewertet wird oder strukturelle Zweifel an der Kostendisziplin verstärkt. Die kommenden Handelstage dürften zeigen, ob sich der Druck auf die Aktie ausweitet, der ob eine schnelle Einigung im Tarifkonflikt für Entspannung sorgt.

Bn-Redaktion/jh
