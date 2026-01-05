Anzeige
Tesla-Auslieferungen in China fallen um 7 %

Xiaomi und BYD jagen Marktanteile 05.01.2026, 17:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild E-Autos
© Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Trotz eines kurzzeitigen Zuwachses im Dezember musste Tesla Inc. im Gesamtjahr 2025 einen deutlichen Rückschlag auf dem chinesischen Markt hinnehmen. Die Auslieferungen aus dem Werk in Shanghai sanken im Vergleich zum Vorjahr um etwa 7 % auf insgesamt 851.732 Fahrzeuge. Dieser Rückgang verdeutlicht die zunehmenden Schwierigkeiten des US-Elektroautopioniers, sich in einem extrem kompetitiven Umfeld gegen erstarkende lokale Konkurrenten zu behaupten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,66 EUR -2,65 % Lang & Schwarz
Xiaomi 4,344 EUR -3,03 % Lang & Schwarz
Tesla 390,28 EUR +4,37 % TTMzero RT

BYD übernimmt die Weltmarktführung
Das vergangene Jahr markierte einen Wendepunkt in der Branche: Tesla verlor seinen Titel als weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen an den chinesischen Giganten BYD. Während der Gesamtmarkt für New-Energy-Vehicles (NEV) in China laut Berechnungen um rund 25 % zulegte, konnte Tesla von diesem Wachstum nicht profitieren. Die vorläufigen Daten der China Passenger Car Association (PCA) unterstreichen, dass Tesla trotz punktueller Erholungsphasen Schwierigkeiten hat, mit dem rasanten Tempo der chinesischen Mitbewerber Schritt zu halten.

Xiaomi greift das Kerngeschäft an
Besonders massiv ist der Druck durch den Smartphone-Riesen Xiaomi, dessen neue, technologieorientierte Modelle die Tesla-Bestseller Model 3 und Model Y direkt angreifen. Der Xiaomi YU7 SUV liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Model Y und erreichte im November nahezu identische Verkaufszahlen. Während Tesla weltweit mit einer nachlassenden Nachfrage und dem Ende staatlicher Subventionen in wichtigen Märkten kämpft, gewinnen die innovativen und preislich attraktiven Modelle der chinesischen Tech-Konzerne zunehmend die Gunst der Konsumenten.

Gegenwind für Elon Musk
Zusätzlich zum harten Wettbewerb sieht sich Tesla mit politischem und gesellschaftlichem Gegenwind konfrontiert. Trotz eines zeitweisen Rückzugs von Elon Musk aus der aktiven Politik berichten Analysten weiterhin von einer spürbaren Ablehnung durch Teile der Nutzerschaft, was die Markenloyalität belastet. In einer Zeit, in der Regierungen ihre Fördermaßnahmen für E-Autos zurückfahren, wird die Luft für Tesla dünner – insbesondere in China, wo lokale Hersteller nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei der Software-Integration neue Maßstäbe setzen.

Bn-Redaktion/js
