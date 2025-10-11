Tesla

Ende der Talfahrt: Chinas Zahlen geben Auftrieb 11.10.2025, 15:31 Uhr

Symbolbild Tesla
© Bild von ElasticComputeFarm auf Pixabay
Die Auslieferungen aus Teslas Shanghai-Fabrik sind im September wieder gestiegen. Damit meldet das Unternehmen einen Lichtblick, nachdem die Großhandelszahlen aus China in diesem Jahr lange rückläufig waren. Der Aufschwung kommt zu Beginn der wichtigen Verkaufssaison und signalisiert Zuversicht für die Nachfrage im vierten Quartal, obwohl die Konkurrenz im chinesischen E-Auto-Markt hart bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,48 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Tesla 351,20 EUR +0,22 % Lang & Schwarz

Ende der Abwärtstendenz
Nachdem Teslas Großhandelsabsatz aus Shanghai in sieben der neun Monate dieses Jahres gesunken war, markiert der September eine deutliche Erholung. Obwohl die genauen Export- und Inlandsumsätze nicht aufgeschlüsselt sind, trägt die starke Zahl zu den globalen Rekord-Auslieferungen von Tesla im dritten Quartal bei. Diese wurden auch durch einen Kaufrausch in den USA vor dem Auslaufen der Steuergutschriften begünstigt.

BYD verzeichnet Rückgang
Der Aufschwung von Tesla steht im Gegensatz zu seinem größten Rivalen. BYD, Chinas meistverkaufte Automarke, meldete für September einen Rückgang der Jahresverkäufe – der erste seit über 18 Monaten. Obwohl BYD Tesla im Markt für reine E-Fahrzeuge in den letzten vier Quartalen übertroffen hat, deutet der jüngste Rückgang auf den immensen Druck und die schwindenden Margen im chinesischen Markt hin.

Neue Modelle sollen Wachstum sichern
Um die Nachfrage anzukurbeln, setzt das Unternehmen von Elon Musk auf neue Modelle. Zuletzt wurden Auslieferungen einer sechssitzigen Variante des Model Y gestartet, um familienorientierte Käufer anzusprechen. Die Einführung neuer Varianten ist Teslas Antwort auf die lokale Konkurrenz, die im schnelllebigen chinesischen Markt stark zugenommen hat.

Staat bremst den Preiskampf
Die chinesischen Behörden versuchen derweil, den "ungesunden" Wettbewerb im E-Auto-Sektor einzudämmen. Die langanhaltende Preisschlacht hat die Margen entlang der Lieferkette stark belastet und kleinere Autohersteller an den Rand gedrängt. Trotz der staatlichen Aufforderung, keine unvernünftigen Preissenkungen vorzunehmen, bleibt die fragile Verbraucherstimmung in China eine Herausforderung für alle Hersteller.

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
