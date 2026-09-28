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Umsatzausblick

Redcare springt nach Prognoseanhebung an 28.09.2026, 18:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rückenwind durch das E-Rezept: Der Online-Versandhändler für Arzneimittel schraubt seine Erlösziele für 2026 erneut nach oben. Besonders das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Präparaten wächst deutlich schneller als bislang erwartet. Unter Anlegern sorgt allerdings eine unveränderte Margenprognose für Diskussionen – ebenso wie der Blick zum Konkurrenten DocMorris.
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Name Aktuell Diff. Börse
Redcare Pharmacy 68,13 EUR +12,84 % Lang & Schwarz
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Die Aktie von Redcare Pharmacy hat am Montag um gut 12 Prozent auf 68,05 Euro zugelegt. Die Online-Versandapotheke hob wegen des anhaltenden E-Rezept-Booms in Deutschland ihre Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Unter Aktionären ist die Erleichterung spürbar, ganz ohne Einwände bleibt die Nachricht aber nicht.

E-Rezept treibt das Deutschland-Geschäft

Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent, zuvor waren 15 bis 17 Prozent angepeilt. Treiber ist das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland: Hier sollen die Erlöse 2026 auf 730 bis 760 Millionen Euro steigen, ein Plus von 45 bis 51 Prozent. Bislang hatte Redcare 680 bis 720 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal legte dieses Segment vorläufigen Berechnungen zufolge um 56 Prozent zu. Für verschreibungsfreie Produkte bleibt es bei einem erwarteten Wachstum von 10 bis 12 Prozent, nach einem schwächeren Juli erholte sich dieser Bereich im August und September spürbar.

Aus Anlegersicht dürfte der Rückenwind so schnell nicht nachlassen. Mit den geplanten höheren Zuzahlungen für Kassenpatienten ab dem kommenden Jahr würden sich Versicherte verstärkt nach Einsparmöglichkeiten umsehen, wovon Versandapotheken profitieren könnten. Die Grundstimmung zum Wachstumstempo ist entsprechend zuversichtlich.

Unveränderte Marge sorgt für Stirnrunzeln

Weniger Bewegung gibt es beim Ergebnis. Die bereinigte Ebitda-Marge soll weiterhin bei 2,5 bis 3,0 Prozent liegen, im dritten Quartal bewegte sie sich nach vorläufigen Zahlen etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Auf Aktionärsseite fällt genau dieser Punkt auf: Mehr Umsatz, aber keine höhere Profitabilität – das passe nicht ganz zum Kursfeuerwerk.

Die erhöhen die Prognose aber nicht das EBITDA?!

@Energy__89 in SHOP APOTHEKE EUROPE INH.

Dem wird entgegengehalten, dass eine Margenverbesserung schlicht nicht ausdrücklich Teil der Jahresziele gewesen sei – steigen könne sie trotzdem. Das Analysehaus Jefferies wertete die Anhebung als zwar kleinen, aber weiteren positiven Schritt, der helfen könne, das Marktvertrauen wiederherzustellen. Jefferies bestätigte die Einstufung mit einem Kursziel von 97 Euro – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Die Stimmung zu diesem Punkt bleibt abwartend.

DocMorris zieht mit, 70 Euro im Blick

Im Sog der Nachricht legte auch DocMorris um 5,8 Prozent auf 12,86 Euro zu und erreichte den höchsten Stand seit dem Kursrutsch im Mai 2025. Der Schweizer Konkurrent hat seinen Kurs im laufenden Jahr mehr als verdoppelt, Redcare steht dagegen nur mit einem einstelligen Plus da. Unter Redcare-Aktionären wird dieser Abstand als Nachholpotenzial gelesen. Zwar locke DocMorris mit einem deutlich höheren Bonus, gewachsen sei zuletzt aber Redcare schneller.

Mit einem Tageshoch von 69 Euro notierte die Aktie so hoch wie seit Ende Juli nicht mehr und ließ das September-Hoch hinter sich. Mehrere Anleger richten den Blick nun auf die 70-Euro-Marke als nächste Hürde; als Bestätigung dient ihnen das nach eigener Beobachtung gestiegene Handelsvolumen. Dass Hebelspekulanten zwischenzeitlich Kasse machen könnten, ist dabei schon eingepreist, so der Tenor. Auf Jahressicht liegt der Kurs trotz des Sprungs noch unter dem Niveau von vor zwölf Monaten, als er bei gut 74 Euro stand. Neue Impulse könnten die vollständigen Quartalszahlen am 29. Oktober liefern. Die Anleger-Stimmung ist damit optimistisch, getragen von der Hoffnung, dass der Abstand zum Wettbewerber schrumpft.

Bn-Redaktion/sb
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