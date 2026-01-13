Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie

13.01.2026, 12:03 Uhr

Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie: US-Gericht kippt Baustopp – Orsted-Aktie startet Erholung
Ein US-Bundesgericht hat den von der US-Regierung verhängten Baustopp für das Offshore-Projekt Revolution Wind aufgehoben. Der dänische Windkraftkonzern Orsted darf die Bauarbeiten damit unverzüglich fortsetzen. Die Aktie reagierte prompt mit deutlichen Kursgewinnen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 48,14 EUR -0,41 % Lang & Schwarz
Orsted 17,88 EUR +3,74 % Quotrix Düsseldorf
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 23,88 EUR -2,53 % Lang & Schwarz
Equinor 20,89 EUR +1,38 % Lang & Schwarz

Gerichtlicher Erfolg stärkt Orsteds Position

Das Projekt Revolution Wind vor der Küste von Rhode Island war durch eine Verfügung aus Washington gestoppt worden. Begründet wurde der Baustopp mit angeblichen Risiken für die nationale Sicherheit. Das Gericht in der US-Hauptstadt stellte nun fest, dass diese Argumentation nicht tragfähig sei. Es erließ eine einstweilige Verfügung, die Orsted den Weiterbau erlaubt. Das fast fertiggestellte Windkraftwerk soll mehrere Hunderttausend Haushalte mit Strom versorgen und ist zentraler Bestandteil von Orsteds US-Strategie.

Signalwirkung für den Windkraftsektor

Der Kursanstieg der Orsted-Aktie zeigt, wie stark Investoren auf positive regulatorische Signale reagieren. Der Gerichtsbeschluss wird als Befreiungsschlag nach Monaten der Unsicherheit gewertet. Auch andere börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich Offshore-Wind wie Equinor, RWE oder Vestas könnten von der neuen Dynamik profitieren, sofern sich das regulatorische Umfeld in den USA stabilisiert.

Unsicherheit bleibt im Markt

Trotz des Erfolgs im Fall Revolution Wind bestehen weiter rechtliche Auseinandersetzungen um andere US-Projekte. Die politische Lage in den Vereinigten Staaten bleibt volatil, was mittelfristig neue Risiken birgt. Marktbeobachter erwarten, dass ähnliche Konflikte den Ausbau erneuerbarer Energien auch künftig bremsen könnten. Ob Orsted den juristischen Rückenwind strategisch nutzen kann, dürfte entscheidend für die weitere Entwicklung der Aktie sein.

Bn-Redaktion/jh
