Ziel gekappt

BYD verunsichert Anleger 04.09.2025, 11:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ziel gekappt: BYD verunsichert Anleger
© Bild von Yacàwotçã auf Wikimedia Commons
Die Euphorie um den chinesischen Elektroautobauer BYD bekommt einen spürbaren Dämpfer. Nach Jahren von Rekordverkäufen musste das Unternehmen nun seine Absatzprognose für 2025 senken – und das mitten in einer Phase globaler Expansion. Die Aktie reagierte prompt: Mit einem Kurs von 11,41 EUR liegt das Papier deutlich unter den Höchstständen des Vorjahres.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,45 EUR -4,08 % Lang & Schwarz

Gekürzte Ziele

Medienberichten zufolge streicht BYD sein Absatzvolumen für 2025 um rund 16 %. Statt der ursprünglich angepeilten 4,2 Millionen Fahrzeuge sollen nun nur noch etwa 3,5 Millionen verkauft werden. Das entspricht immer noch einem Wachstum gegenüber 2024, allerdings schwächer als von Investoren erhofft. Grund sind vor allem die nachlassende Inlandsnachfrage in China und zunehmender Preisdruck im umkämpften EV-Markt.

Marktreaktion und Kursentwicklung

Die Börse reagierte schnell: In Hongkong fiel die Aktie nach der Meldung zwischenzeitlich um 8 %, bevor sich der Kurs leicht erholte. Auf dem europäischen Markt notiert BYD aktuell bei 11,41 EUR, was einem Wochenverlust von knapp 12 % entspricht. Damit hat sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate vorerst in einen Rückwärtsgang verwandelt. Analysten sehen den Kurs durch die Korrektur aber auch in einer möglichen Bodenbildungsphase.

Expansion ins Ausland

Trotz der schwächeren Erwartungen im Heimatmarkt hält BYD an seiner globalen Strategie fest. Vor allem in Europa und Südamerika will der Konzern weiter Fuß fassen. Bis Ende 2025 sollen laut Unternehmensangaben rund 1 Million Fahrzeuge im Ausland verkauft werden. Besonders das kompakte SUV „Atto 3“ und die Limousine „Seal“ sind in Europa zentrale Modelle. Ob diese Offensive die schwache Entwicklung in China ausgleichen kann, bleibt jedoch fraglich.

Hintergründe: Margendruck und Konkurrenz

Der globale EV-Markt kühlt ab: Tesla meldete zuletzt einen Rückgang von 40 % bei den Verkäufen in Europa, und auch kleinere Anbieter kämpfen ums Überleben. BYD gilt zwar als Kostenführer, spürt aber ebenfalls den Preisdruck. Rabatte von bis zu 15 % auf bestimmte Modelle belasten die Margen. Zudem investieren Wettbewerber wie Xiaomi und traditionelle Hersteller wie Volkswagen massiv in neue E-Autos, was den Konkurrenzdruck weiter erhöht.

Analystenstimmen und Ausblick

Während einige Banken den Kursrückgang als Einstiegschance sehen, warnen andere vor weiterem Abwärtspotenzial. Entscheidend wird, ob BYD sein Ziel von 1 Million Exportfahrzeugen wirklich erreicht. Auch die Entwicklung im Batteriebereich – BYD ist einer der größten Produzenten weltweit – könnte den Kurs stabilisieren. Langfristig bleibt der Konzern gut positioniert, kurzfristig drohen jedoch volatile Wochen.

Community-Stimmung

Im Forum von Börsennews gehen die Meinungen auseinander. Einige Anleger sehen den Rücksetzer bei 11,41 EUR als Kaufgelegenheit und verweisen auf die starke Marktstellung von BYD im Vergleich zu Tesla. Andere fürchten, dass die Kürzung der Absatzprognose ein Signal für eine anhaltende Abkühlung des EV-Sektors sein könnte. Besonders diskutiert wird, ob die internationalen Expansionspläne die schwächelnde Nachfrage in China auffangen können.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP: Sind das mittlerweile Kaufkurse?

12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus vor Jahresendspurt: Lieferdruck wächst

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce bricht nach schwachen Zahlen ein…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche verliert DAX-Platz: Aktie rutscht weiter

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China‑Unsicherheiten schmälern kurzfristig – KI‑Boom heizt…

Gestern 20:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas-Aktie mit starkem Sprung nach vorn: Analystenimpulse setzen …

Gestern 18:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI macht den Unterschied – Alibaba trotzt der Bilanzskepsis

Gestern 18:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon vor der Entscheidung: Neue Kursrallye oder knackiger …

Gestern 14:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer