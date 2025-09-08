Zölle belasten den Sportwagenbauer, Porsche verzichtet auf US Produktion und Aktie fällt zurück

Porsche Aktie unter Druck, weil Fertigung trotz hoher Zölle in Deutschland bleibt 08.09.2025, 20:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zölle belasten den Sportwagenbauer, Porsche verzichtet auf US Produktion und Aktie fällt zurück: Porsche Aktie unter Druck, weil Fertigung trotz hoher Zölle in Deutschland bleibt
© Symbolbild von Porsche
Die Porsche Aktie rutschte ins Minus, nachdem der Autobauer eine Produktion in den USA ausgeschlossen hat. Trotz steigender Zölle hält das Unternehmen an seiner Fertigungsstrategie fest, was neue Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit aufwirft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen 105,20 EUR +3,54 % Lang & Schwarz
Porsche AG 43,50 EUR -1,29 % Lang & Schwarz

Porsche lehnt US Fertigung ab

Porsche hat bestätigt, dass vorerst keine Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten produziert werden. Nordamerika Chef Timo Resch erklärte, man sei mit der bisherigen Herkunft der Modelle zufrieden und sehe keinen Anlass für Veränderungen. Ein Bericht über mögliche Teilmontagen in den USA wurde umgehend dementiert. Finanzvorstand Jochen Breckner betonte, die vergleichsweise geringen Stückzahlen machten eine lokale Produktion wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Herausforderungen auf dem US Markt

Die Entscheidung, weiterhin ausschließlich in Deutschland zu fertigen, trifft auf ein schwieriges Marktumfeld. Die Vereinigten Staaten sind ein zentraler Absatzmarkt, doch Importzölle von fast dreißig Prozent verteuern die Modelle erheblich. Gleichzeitig schwächelt die Nachfrage in China, was den globalen Druck auf Porsche verstärkt. Während Konkurrenten wie Audi prüfen, einzelne Fertigungsprozesse in Nordamerika anzusiedeln, bleibt Porsche beim Standort Deutschland. Anleger reagierten verunsichert, da die Kostenbelastung ohne Gegenmaßnahmen bestehen bleibt.

Einordnung im Konzernumfeld

Auch der Volkswagen Konzern als Muttergesellschaft verhandelt über mögliche Investitionen und Steueranreize in den Vereinigten Staaten. Während Audi von diesen Gesprächen profitieren könnte, spielt eine lokale Fertigung für Porsche derzeit keine Rolle. Der Luxuscharakter der Marke und die geringeren Produktionsmengen erschweren eine kosteneffiziente Umsetzung.

Ausblick mit Fragezeichen

Sollten die Importzölle auf absehbare Zeit bestehen bleiben, drohen Belastungen für Margen und Marktanteile in den Vereinigten Staaten. Ob Porsche langfristig an seiner Strategie festhält oder in Zusammenarbeit mit anderen Konzernmarken doch einen Schritt in Richtung lokaler Fertigung wagt, bleibt unklar. Entscheidend wird sein, ob das Festhalten am Label Made in Germany zum Vorteil oder zur Belastung wird. Möchtest du, dass ich die Aktie im Ausblick noch stärker mit anderen Premium Herstellern wie Mercedes Benz, BMW oder Tesla verknüpfe, um die Relevanz im Marktumfeld zu verstärken?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM3J39
Ask: 0,21
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MK72HZ
Ask: 0,59
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3J39 MK72HZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel – CEO-Wechsel unter Druck…

18:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Riesiges Aktienzielpaket als Signal für Teslas Zukunftspläne

18:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang? Spektakuläre …

14:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang? Spektakuläre …

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML pumpt 1,3 Mrd. in Mistral: Tech-Wende in Europa?

14:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UPS Aktie crasht: Droht jetzt das nächste Tief?

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel verliert Mega-Deal: Qualcomm setzt auf TSMC

14:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie…

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer