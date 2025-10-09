Anzeige
Zwischen China-Knick und Europaoffensive, BYD steht am Scheideweg: BYD Aktie auf Bewährungsprobe, Absatzflaute trifft Expansionspläne in Europa
© Symbolbild von BYD
Erstmals seit Jahren verzeichnet BYD in China einen merklichen Verkaufsrückgang, während gleichzeitig die Expansion in Europa deutlich forciert wird. Kann der Hersteller mit seinem Strategiewechsel gegen den wachsenden Konkurrenzdruck bestehen?
Absatzrückgang signalisiert strukturellen Wandel

Im September 2025 meldete BYD rund 396270 verkaufte Fahrzeuge, was einem Rückgang von etwa 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im gesamten dritten Quartal lieferte das Unternehmen 1106000 Fahrzeuge aus, ein Rückgang im Vergleich zum Vorquartal und damit der erste seit dem zweiten Quartal 2020. Bereits im August zeigte sich ein Produktionsrückgang, der auf eine Abkühlung im Heimatmarkt schließen lässt. Die Zeichen verdichten sich, dass die Phase ungebremsten Wachstums auf dem chinesischen Heimatmarkt vorerst vorbei ist.

Europa im Fokus, Ungarn wird zum Schlüsselmarkt

Parallel dazu intensiviert BYD den Ausbau seiner europäischen Infrastruktur. In Ungarn, genauer gesagt in Szeged, soll ab Ende 2025 das Modell Dolphin Surf produziert werden. Das Ziel ist klar, bis 2028 will BYD eine komplette europäische Fertigung aufbauen. Budapest ist als Standort für ein neues Hauptquartier mit integrierter Forschungseinheit vorgesehen. Der Standort Ungarn entwickelt sich zur strategischen Drehscheibe, auch wenn zuletzt Verzögerungen beim Produktionsstart bekannt wurden. Als Reaktion darauf wurde der Ausbau eines Werks in der Türkei beschleunigt, um die Zeitpläne einzuhalten.

Wettbewerbsdruck und internationale Konkurrenz nehmen zu

Der europäische Markteintritt erfolgt in einem Umfeld massiven Preisdrucks. Neben Tesla drängen auch chinesische Wettbewerber verstärkt auf den Markt. BYD konnte im Vereinigten Königreich im September 2025 die Verkaufszahlen fast verzehnfachen und hat Großbritannien mittlerweile zu seinem wichtigsten Auslandsmarkt gemacht. Mittelfristig plant das Unternehmen, bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge außerhalb Chinas zu verkaufen. Dieses Ziel ist ambitioniert, insbesondere angesichts der aktuellen Unsicherheiten und der intensiven Konkurrenz durch europäische und amerikanische Hersteller wie Volkswagen, Stellantis oder Ford.

Ambition oder Risiko, Europa wird zum Prüfstein

Die Absatzeinbrüche in China setzen BYD unter Zugzwang. Die laufenden Investitionen in Europa sollen neue Absatzmärkte erschließen und bestehende Handelsbarrieren wie Zölle umgehen. Gleichzeitig erhöhen sie aber auch den finanziellen Druck. Verzögerungen im Produktionsaufbau könnten die Profitabilität belasten und Anleger verunsichern. Ob es BYD gelingt, sich in Europa als gleichwertiger Wettbewerber zu etablieren, hängt entscheidend von der Geschwindigkeit und Effizienz der Umsetzung ab.

Ausblick

Gelingt BYD die Wende vom heimischen Absatzproblem hin zur internationalen Wachstumsstory, oder wird die Europaoffensive zum kostspieligen Risiko ohne kurzfristige Rendite? Die kommenden Monate dürften darüber entscheiden, wie belastbar das Geschäftsmodell im internationalen Wettbewerb tatsächlich ist.

Bn-Redaktion/jh
