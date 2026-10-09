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Absatz minus 16 Prozent

China-Kunden kehren Porsche den Rücken 09.10.2026, 13:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Stuttgarter Autobauer meldet für Januar bis September weltweit 178.532 Auslieferungen, 16 Prozent weniger als 2025. Während das Geschäft mit der Volksrepublik einbricht, legt der Klassiker 911 kräftig zu. Die Aktie bleibt nahezu unverändert, Aktionäre diskutieren vor allem über die Elektrostrategie.
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Nur noch 21.493 Fahrzeuge hat Porsche in China an Kunden übergeben. Von Januar bis September lieferte der Sportwagenbauer dort 33 Prozent weniger aus als ein Jahr zuvor, weltweit sank der Absatz um 16 Prozent auf 178.532 Autos. An der Börse löst die Bilanz kaum Bewegung aus: Die Aktie war am Vormittag zeitweise bis auf 40,76 Euro gefallen und notiert inzwischen bei rund 41,50 Euro nahezu unverändert. Unter Aktionären dreht sich die Debatte weniger um die Zahlen selbst als um die Frage, wie tragfähig das Geschäftsmodell ist.

China bricht um ein Drittel weg

Im einstigen Wachstumsmarkt sitzt das Geld bei wohlhabenden Käufern wegen der Immobilienkrise nicht mehr so locker. Porsche reagiert mit einer „wertorientierten Absatzsteuerung“ und verzichtet bewusst auf Rabattaktionen, um die Marke nicht zu beschädigen. Auch in Nordamerika, der größten Vertriebsregion, gingen die Auslieferungen um 13 Prozent auf 56.088 Fahrzeuge zurück – vor allem, weil die Verbrennerversionen von Boxster und Cayman ausgelaufen sind. In Europa ohne Deutschland betrug das Minus 11 Prozent, im Heimatmarkt 7 Prozent.

Der Einbruch in China fällt in eine Phase, in der die EU in Peking um eine Entschärfung des Handelsstreits ringt. Brüssel droht mit Einfuhrquoten und Zöllen auf chinesische Hybridautos, Peking lehnt eine freiwillige Begrenzung seiner Exporte bislang ab. Eine Einigung bei den Hybridautos gilt als möglicher Schritt zur Deeskalation.

Aus Anlegersicht greift der Blick auf neun Monate allerdings zu kurz: Aussagekräftiger sei der Vergleich des dritten Quartals mit dem Vorjahresquartal, lautet ein Einwand. Porsche selbst weist dazu keine eigenen Zahlen aus, sondern spricht lediglich von einer Entwicklung „analog zur Halbjahresbetrachtung“. Die Stimmung zu diesem Punkt bleibt entsprechend nüchtern bis skeptisch.

Der 911 legt um zwölf Prozent zu

Ein Lichtblick ist der Klassiker: Der 911 kam auf 42.217 Auslieferungen, ein Plus von zwölf Prozent. Besonders gefragt waren nach Unternehmensangaben teure GTS-, Turbo- und GT-Varianten. Der Cayenne blieb mit 59.586 Fahrzeugen die stärkste Baureihe, darunter bereits 7.002 Exemplare der seit dem Sommer ausgelieferten Elektroversion. Der Macan dagegen verlor 21 Prozent, der Panamera 35 Prozent und der Taycan 31 Prozent.

Auf Aktionärsseite gilt der 911 als verlässliche Cashcow, deren Marge genug Spielraum lasse, um die Elektrifizierung zu finanzieren. Porsche fahre über alle Antriebsarten hinweg in der Spitzenklasse, heißt es zuversichtlich. Genau diese Abhängigkeit vom Verbrenner sehen Skeptiker jedoch als Kern des Problems.

Der 911 ist zweifelsohne ein tolles Spielzeug. Das Geschäftsmodell Verbrenner halte ich für endlich. Das Ding wird irgendwann im Museum stehen. An eine tragfähige Elektrostrategie bei Porsche glaube ich nicht.

@MajorTom123 in PAG911

Rückenwind bekommt diese Sorge von einer aktuellen Studie von Allianz Trade: Europas Autobauer hätten ihr Kapital zu lange in die Verbrennertechnik gesteckt, statt früh in Elektrifizierung und Digitalisierung zu investieren. Beim Macan zeigt sich der Umbruch bereits deutlich – die Verbrennervariante läuft seit dem Sommer nicht mehr vom Band, die Elektroversion kam auf 23.029 Auslieferungen. Die Anleger-Stimmung zur Antriebsfrage ist damit klar gespalten.

Sparkurs soll Gewinnschwelle drücken

Der neue Vorstandschef Michael Leiters baut den Konzern unter dem Namen „Sportwagenschmiede ’35“ um: mehr Exklusivität, neue Modelle, aber auch harte Einschnitte. Die Gewinnschwelle soll künftig unter 200.000 verkauften Fahrzeugen liegen, in der Porsche-Heimat fallen rund 9.000 Stellen weg. Die Mutter Volkswagen notiert mit 67,57 Euro rund 0,8 Prozent fester, auch BMW legt um gut 1,3 Prozent zu.

Im Wochenverlauf hat die Porsche-Aktie gut 4 Prozent abgegeben. Charttechnisch orientierte Anleger richten den Blick auf die Marke von 40 Euro, deren Bewährungsprobe am Vormittag nur knapp ausblieb. Ob der Sparkurs die Wende bringen könnte, wird zurückhaltend beurteilt – der Ton schwankt zwischen Vertrauen in die Marke und Zweifel an der Strategie.

Bn-Redaktion/sb
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