Airbus vor Jahresendspurt: Lieferdruck wächst

© Bild von Todd Lappin auf Flickr
Die Aktie von Airbus SE (ISIN: NL0000235190) notiert aktuell bei 186,24 EUR. Damit hält sich der Kurs trotz branchenweiter Unsicherheiten auf einem relativ stabilen Niveau. Doch während die Nachfrage nach neuen Jets weiterhin hoch ist, kämpft der Konzern mit Lieferengpässen, Zulieferproblemen und steigenden Kosten. Anleger fragen sich, ob Airbus sein ehrgeiziges Jahresziel von 800 ausgelieferten Maschinen im Jahr 2025 erreichen kann – oder ob Verzögerungen den positiven Kursverlauf ausbremsen.
Lieferzahlen im August – solides, aber nicht überragendes Tempo

Im August lieferte Airbus 61 Flugzeuge an seine Kunden aus. Damit liegt die Gesamtzahl für 2025 bisher bei rund 480 Maschinen. Um das Jahresziel von 800 Auslieferungen zu erreichen, muss der Konzern in den verbleibenden Monaten im Schnitt über 80 Jets pro Monat produzieren und übergeben – eine Herausforderung, die zuletzt selten erreicht wurde.

Die größte Nachfrage entfällt weiterhin auf die A320neo-Familie, die mit hoher Effizienz und Reichweite den Markt dominiert. Doch gerade hier sind Zulieferprobleme bei Triebwerken und Elektronikbauteilen spürbar, was den Hochlauf bremst.

Starke Nachfrage aus Europa und Asien

Trotz dieser Engpässe bleibt der Auftragseingang robust. Finnair prüft aktuell die Bestellung von bis zu 30 zusätzlichen Maschinen, während Flynas ein Finanzierungsabkommen im Wert von 134 Mio. EUR für neue Airbus-Jets abgeschlossen hat. In Asien zeigt sich ebenfalls ein hohes Interesse, da viele Airlines ihre Flotten modernisieren, um den gestiegenen Passagierverkehr nach der Pandemie nachhaltig bedienen zu können.

Mit einem Auftragsbestand von mehr als 8.500 Flugzeugen verfügt Airbus über eine außergewöhnlich starke Pipeline, die den Konzern langfristig absichert. Das Problem ist weniger die Nachfrage, sondern die Fähigkeit, diese Flut an Bestellungen pünktlich zu bedienen.

Konkurrenzsituation mit Boeing

Während Boeing mit anhaltenden Qualitätsproblemen kämpft, hat Airbus in vielen Segmenten die Nase vorn. Besonders im Mittelstreckenbereich ist der europäische Hersteller klarer Marktführer. Doch auch Airbus spürt den Druck: Verzögerungen bei neuen Frachtflugzeugen zeigen, dass die gesamte Branche an Kapazitätsgrenzen stößt.

Analysten sehen in Airbus dennoch ein attraktives Investment und haben das Kursziel zuletzt erhöht, da die strukturelle Nachfrage nach neuen Jets in den kommenden zehn Jahren kaum nachlassen dürfte.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit dem aktuellen Stand von 186,24 EUR bewegt sich die Aktie etwa 8 % unter ihrem Jahreshoch, bleibt aber weit über den Tiefstständen von 2022. Die Bewertung ist angesichts des Auftragsbestands vergleichsweise moderat, doch kurzfristig hängt viel davon ab, ob Airbus seine Lieferkette stabilisieren kann.

Community-Stimmung bei Börsennews

In den Foren von Börsennews ist die Stimmung gemischt. Einige Anleger verweisen optimistisch auf die volle Auftragsbücher und sehen Kursziele von 200 EUR und mehr als realistisch. Andere äußern Zweifel, ob Airbus die Produktionsziele ohne neue Rückschläge erreichen kann. Vor allem das Tempo der Lieferungen im Herbst wird als entscheidender Faktor genannt.

Bn-Redaktion/pl
