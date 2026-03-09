Anzeige
Aktiviert der Dax jetzt den Panikmodus?

BASF – Aktie gerät unter die Räder 09.03.2026, 11:54 Uhr

© Foto von Life Of Pix auf Pexels
Zu Wochenbeginn präsentiert sich der deutsche Leitindex Dax tiefrot. Der Iran-Krieg hatte sich über das Wochenende weiter zugespitzt. Die zahlreichen Schäden an der Ölinfrastruktur sowie die nach wie vor stark eingeschränkte Befahrbarkeit der Straße von Hormus lassen die Ölpreise eskalieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.227,53 PKT -1,75 % Ariva Indikation
BASF 44,29 EUR -2,09 % TTMzero RT
Öl (WTI) 102,10 USD +5,26 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 103,55 USD +12,04 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Zur Stunde notieren sowohl Brent Öl als auch WTI Öl über der psychologisch relevanten Marke von 100 US-Dollar. Je länger die Ölpreise dreistellig sind, umso nervöser dürften die Aktienmärkte werden. 

Einen Vorgeschmack gibt es bereits im heutigen Montagshandel. Die Marke von 23.000 Punkten im Dax wankt. Sollte es dem Dax nicht gelingen, diese eminent wichtige Zone zu halten, könnte es zu einem Rutsch auf 22.000 Punkten kommen. Die Situation droht, sich weiter zu verschärfen. Dem Dax steht eine schwierige Handelswoche bevor. Möglicherweise schaltet er auch – temporär - in den Panikmodus. Auch dieses Szenario ist nicht vollständig auszuschließen. Kurzum: Es dürfte ruppig an den Aktienmärkten werden.

Zu den Dax-Titeln, die im frühen Montagshandel etwas stärker in Bedrängnis geraten, gehört die Aktie des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Rohöl ist ein zentraler Ausgangsstoff für zahlreiche chemische Prozesse. Hohe Ölpreise erhöhen die Kosten und belasten so die Margen. 

BASF Aktienchart

BASF – Aktie gerät unter die Räder

Für die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) geht es nun ans Eingemachte. 

In der letzten Kommentierung zu BASF an dieser Stelle vom 01. März thematisierten wir die Zahlen von 2025 und den Ausblick auf 2026. Mit beiden wurde der Markt nicht warm. Die Aktie reagierte entsprechend. In den letzten Tagen verstärkte sich der Abgabedruck. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage hochgradig prekär. Spätestens mit dem Rücksetzer unter die Marke von 45 Euro wurde Alarmstufe Rot ausgelöst. Aktuell steht die 200-Tage-Linie zur Disposition. Sollte auch sie bärisch gekreuzt werden, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde sofort der zentrale Unterstützungsbereich von 42,5 Euro / 41,0 Euro unter Druck geraten. Ein Rücksetzer unter die 41 Euro würde entsprechend ein starkes Verkaufssignal auslösen. Hingegen gilt: Um die Lage etwas zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro. 

Analysten werden etwas vorsichtiger

Analysten werden Bezug auf die BASF-Aktie etwas vorsichtiger. So senkten die Analysten der Schweizer UBS ihr Kursziel für BASF von 48 Euro auf 47 Euro. Das Votum lautet hingegen nach wie vor „neutral“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
