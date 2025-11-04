Breaking News:
Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Nach dem stärksten Monatsgewinn seit fast 25 Jahren – angetrieben durch den Mega-Deal mit OpenAI – muss das Unternehmen mit der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am Dienstag beweisen, dass es ein zentraler Nutznießer des KI-Ausgaben-Booms ist. Die massive Kursrallye hat die Bewertung auf ein historisch hohes Niveau getrieben, was den Druck auf den Ausblick erhöht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 220,95 EUR -2,13 % Lang & Schwarz
Alphabet 242,15 EUR -1,75 % Lang & Schwarz
Amazon 217,88 EUR -1,15 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 549,80 EUR -0,90 % Lang & Schwarz
Microsoft 446,48 EUR -0,45 % Lang & Schwarz
NVIDIA 174,61 EUR -2,97 % Lang & Schwarz

Historische Rallye durch KI-Deals
Die AMD-Aktie verzeichnete im vergangenen Monat den stärksten Anstieg seit Januar 2001 und übertraf damit sogar den Rivalen Nvidia deutlich. Hauptauslöser war die Ankündigung der Partnerschaft mit OpenAI, die dem Chiphersteller Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe sichern könnte. Der Kursanstieg hat die Aktie in diesem Jahr auf über 100 Prozent Zugewinn getrieben.

Extrem hohe Bewertung 
Trotz der starken Performance warnen Analysten vor der hohen Bewertung. Die Aktie handelt zum rund 41-Fachen der erwarteten Gewinne, was deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt. Experten bezeichnen das aktuelle Umfeld als "Neuland" und betonen, dass die Märkte die Aktie mit dem Potenzial künftiger Deals bewerten. Sollte der Ausblick die hohen Erwartungen nicht erfüllen, drohen schmerzhafte Konsequenzen.

Der Ausblick ist entscheidend
Obwohl die Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal voraussichtlich noch keine konkreten Umsätze aus dem OpenAI-Deal zeigen werden, ist der Ausblick des Managements von entscheidender Bedeutung. Die Wall Street hat die Schätzungen für die Gewinne und Umsätze des kommenden Jahres massiv angehoben. Anleger wollen wissen, wie AMD diese Erwartungen erfüllen und die großen KI-Deals erfolgreich umsetzen will.

KI-Wachstum und Marktführer
Der Optimismus wird durch die anhaltend hohen Investitionen der Tech-Giganten gestützt: Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com und Alphabet planen, Hunderte von Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren. Dies garantiert, dass "genug für alle da ist", auch wenn Nvidia weiterhin der Marktführer bleibt. Für Analysten zeigt die Stärke von AMD, dass der KI-Wachstumstrend über den größten Akteur hinausgeht.

Technische Überhitzung
Technisch gesehen weist die Aktie Anzeichen einer Überhitzung auf. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt am oberen Ende des Bereichs, ab dem Analysten eine Aktie als überkauft betrachten. Dies deutet auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rücksetzers hin, obwohl das langfristige Wachstumspotenzial von der Branche als intakt angesehen wird.

Bn-Redaktion/js
