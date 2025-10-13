Anzeige
+++Gold durchbricht 4.000 US-Dollar Eine Jahrhundert-Rally ebnet den Weg für Canary Golds Aufstieg+++
AMD startet neu durch mit KI Fantasie und strategischem Rückenwind

AMD Aktie vor Comeback OpenAI Partnerschaft entfacht neue Wachstumsfantasie 13.10.2025, 18:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD startet neu durch mit KI Fantasie und strategischem Rückenwind: AMD Aktie vor Comeback OpenAI Partnerschaft entfacht neue Wachstumsfantasie
© Symbolbild von Unsplash
Nach dem Rückschlag durch geopolitische Spannungen gewinnt die AMD Aktie zum Wochenauftakt deutlich an Boden. Der Großauftrag von OpenAI und die Expansion im Rechenzentrumsgeschäft sorgen für neue Impulse am Markt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 187,64 EUR +1,32 % Baader Bank
Broadcom 308,85 EUR +9,88 % Lang & Schwarz
NVIDIA 163,16 EUR +3,53 % Tradegate
S&P 500 6.658,16 PKT +1,60 % Ariva Indikation

OpenAI Vertrag öffnet Tür zu Milliardenmarkt

AMD hat mit OpenAI eine weitreichende Partnerschaft vereinbart. Über mehrere GPU Generationen hinweg soll OpenAI insgesamt 6 Gigawatt an Rechenleistung von AMD beziehen. Der erste Ausbau über 1 Gigawatt mit der neuen GPU Serie Instinct MI450 ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Zusätzlich erhält OpenAI eine Option auf bis zu 160 Millionen AMD Aktien, die bei Erreichen bestimmter Ziele zu symbolischen Konditionen ausgegeben werden könnten.

Auch im Bereich der Rechenzentren baut AMD seine Marktstellung konsequent aus. Im zweiten Quartal erzielte das Segment bereits einen Umsatzbeitrag von rund 3,2 Milliarden US Dollar. Die Übernahme des Systemanbieters ZT Systems wird als strategischer Schritt bewertet, um zusätzliche Kompetenzen für KI Infrastrukturen zu integrieren. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei etwa 218 US Dollar.

Analysten sehen AMD auf dem Weg zur Nvidia Alternative

Der Markt interpretiert den Deal mit OpenAI als strategischen Durchbruch. Analyst Dan Ives spricht von einem entscheidenden Moment, der AMD als glaubwürdigen Anbieter im KI Segment positioniert. Weitere Analysten betonen das langfristige Potenzial, weisen jedoch auf operative Risiken hin. Dazu zählen unter anderem Herausforderungen in der Lieferkette, technologische Abhängigkeiten bei Speicherressourcen und politische Unsicherheiten im internationalen Technologietransfer.

Gleichzeitig ist offen, ob OpenAI dauerhaft auf AMD setzt. Eigene Chipentwicklungen oder strategische Partnerschaften mit anderen Anbietern wie Broadcom könnten die Bedeutung der AMD Kooperation relativieren.

KI Hype beflügelt Tech Aktien weltweit

Im technologischen Wettbewerb um Rechenleistung verschafft sich AMD durch die OpenAI Partnerschaft neue Sichtbarkeit. Während Nvidia bisher den KI Markt dominiert, rückt AMD mit dem Instinct Portfolio als ernstzunehmender Konkurrent ins Blickfeld. Die positive Reaktion an den US Börsen spiegelt die gestiegene Erwartungshaltung wider. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq legten zum Handelsstart zu.

Trotz der Euphorie bleibt die Umsetzung anspruchsvoll. Großprojekte wie diese sind anfällig für technische Verzögerungen, Finanzierungsfragen und geopolitische Reibungen. AMD steht vor der Aufgabe, operative Exzellenz mit technologischer Innovationskraft zu verbinden.

Spannung steigt vor Markteinführung der MI450 Serie

Kann AMD den Vorsprung nutzen und sich als zweite Kraft im KI Markt etablieren oder droht die Partnerschaft mit OpenAI zu versanden? Der Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, die angekündigten Meilensteine zu erreichen und das Vertrauen weiterer Großkunden zu gewinnen. Die nächsten Quartalszahlen und der Rollout der MI450 Serie könnten entscheidend dafür sein, ob sich die aktuelle Kursdynamik verstetigt oder in Enttäuschung umschlägt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ1LP5
Ask: 0,90
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ3G6Z
Ask: 4,21
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ1LP5 UQ3G6Z. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kurssprung für Broadcom, weil OpenAI eigene KI‑Chips …

17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politischer Rückenwind belebt VW-Stimmung: Kretschmer fordert …

16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron unter Druck: Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen …

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer in der Krise: Prognose gekappt!

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall sichert Mega-Deal: 600 Skyranger für Deutschland

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM startet „Project Bob“: Das Aus für Legacy-Code?

13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon nach Kurseinbruch: Ist das die Basis für eine neue Rallye…

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gefahr im Verzug: Oracle – Droht der Aktie nun ein Kursbeben?

7:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer