Autonomes Fahren trifft auf Alltagsrealität

Alphabet unter Druck: Waymo braucht Hilfe von DoorDash-Kurieren Rückschlag für Robotaxi-Fantasie? 17.02.2026, 11:24 Uhr

Autonomes Fahren trifft auf Alltagsrealität: Alphabet unter Druck: Waymo braucht Hilfe von DoorDash-Kurieren Rückschlag für Robotaxi-Fantasie?
© Bild von Simon auf Pixabay
Die Alphabet-Aktie zeigt sich schwächer, nachdem Details zu operativen Problemen bei der Google-Tochter Waymo bekannt wurden. Ausgerechnet ein banales Alltagsproblem wirft Fragen zur Praxistauglichkeit der Robotaxi-Offensive auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 58,41 EUR +1,35 % Baader Bank
Alphabet 254,23 EUR -1,22 % Lang & Schwarz
Amazon 167,70 EUR -0,95 % TTMzero RT
Baidu 116,90 EUR +0,95 % Baader Bank
DoorDash Registered (A) 134,96 EUR -1,19 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 537,80 EUR -0,24 % Gettex
General Motors 68,65 EUR +0,26 % Lang & Schwarz
NVIDIA 153,64 EUR -0,61 % Quotrix Düsseldorf
Tesla 348,90 EUR -0,48 % TTMzero RT

Operatives Detail sorgt für Aufmerksamkeit

Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Taxis im regulären Einsatz und gilt als einer der technologischen Vorreiter im Bereich autonomes Fahren. Doch im laufenden Betrieb zeigt sich nun eine unerwartete Schwachstelle: Fahrgäste lassen nach dem Aussteigen wiederholt Fahrzeugtüren offen stehen. Ohne Fahrer an Bord bleibt das Fahrzeug dadurch unter Umständen blockiert oder fahruntüchtig.

Um dieses Problem pragmatisch zu lösen, setzt Waymo lokal auf die Unterstützung von Kurieren des Lieferdienstes DoorDash. Diese übernehmen in bestimmten Fällen das manuelle Schließen der Türen. Die Maßnahme wirkt unspektakulär, wirft jedoch Fragen zur operativen Reife des Geschäftsmodells auf.

Technologischer Anspruch trifft auf Alltagsrealität

Alphabet investiert seit Jahren hohe Summen in die Entwicklung autonomer Systeme. Waymo positioniert sich dabei im Wettbewerb mit Tesla, General Motors mit Cruise, Amazon mit Zoox sowie chinesischen Anbietern wie Baidu. Auch klassische Autobauer wie Mercedes-Benz, treiben automatisierte Fahrfunktionen voran.

Der Vorfall verdeutlicht, dass nicht nur komplexe Software-Algorithmen und Sensorik über den Erfolg entscheiden, sondern auch scheinbar triviale Alltagsprozesse. Skalierbarkeit im urbanen Umfeld bedeutet, dass jede einzelne Interaktion zwischen Mensch und Maschine reibungslos funktionieren muss. Selbst kleine Störungen können sich im Massenbetrieb zu relevanten Kostenfaktoren entwickeln.

Börsenreaktion und strategische Einordnung

An den Kapitalmärkten werden solche Meldungen genau beobachtet. Alphabet steht ohnehin im Spannungsfeld zwischen stabilen Werbeeinnahmen, wachsender Cloud-Sparte und hohen Investitionen in Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz und autonome Mobilität. Investoren achten zunehmend darauf, ob milliardenschwere Innovationsprojekte perspektivisch profitabel skalieren.

Auch andere Schwergewichte wie Nvidia oder Meta Platforms müssen beweisen, dass technologische Visionen in nachhaltige Ertragsmodelle überführt werden können. Im Mobilitätssektor wiederum verfolgen Konzerne wie Tesla oder General Motors ähnliche Ambitionen, was den Wettbewerbsdruck erhöht.

Ob die Kooperation mit DoorDash lediglich eine Übergangslösung darstellt oder strukturelle Schwächen im Robotaxi-Betrieb offenlegt, bleibt offen. Die entscheidende Frage lautet nun, wie schnell Waymo solche operativen Hürden technisch automatisieren kann – und ob die Vision vom vollautonomen Straßenverkehr dadurch an Glaubwürdigkeit verliert.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.






