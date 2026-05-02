Anzeige
+++Mit Graphen gegen jede Abwehr: Die Zukunft der Drohnen ist da Die Zukunft der Drohnen ist da+++
Buffett-Konzern vor Zahlen – steigt die Spannung an den Märkten?

Berkshire Hathaway öffnet die Bücher – Überraschung bei den Zahlen erwartet? 02.05.2026, 14:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Buffett-Konzern vor Zahlen – steigt die Spannung an den Märkten? Berkshire Hathaway öffnet die Bücher – Überraschung bei den Zahlen erwartet?
© Foto von Aaron Jones auf Unsplash
Berkshire Hathaway steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen und zieht damit erneut die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Die Erwartungen deuten auf eine spürbare Ergebnisverbesserung hin, während der Umsatz nur moderat wachsen dürfte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
American Express 272,75 EUR -0,96 % Lang & Schwarz
Apple 239,10 EUR +3,84 % Lang & Schwarz
Berkshire Hathaway Registered (A) 606.000,00 EUR -0,25 % Lang & Schwarz
Berkshire Hathaway Registered (B) 403,55 EUR -0,04 % Lang & Schwarz
GE Aerospace 244,43 EUR -0,95 % Lang & Schwarz

Berkshire Hathaway: Erwartungen steigen vor Zahlenvorlage

Im Vorfeld der Zahlen zeigt sich ein klarer Trend, Analysten rechnen mit einem deutlichen Anstieg beim Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr. Treiber dieser Entwicklung dürfte vor allem die breite Aufstellung des Konzerns sein, der sowohl im Versicherungsgeschäft als auch über seine Beteiligungen stabile Erträge generiert. Besonders die Engagements in großen US-Konzernen wie Apple und American Express stehen dabei im Fokus, da sie maßgeblich zur Ergebnisentwicklung beitragen können.

Beim Umsatz hingegen erwarten Marktbeobachter lediglich ein leichtes Wachstum. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass weniger die operative Expansion als vielmehr Effizienzgewinne und Kapitalmarkteffekte eine Rolle spielen. In einem Umfeld erhöhter Zinsen profitiert Berkshire Hathaway zudem von seinen hohen Liquiditätsreserven, die zunehmend rentabel eingesetzt werden können.

Markt blickt auf Signalwirkung für das Gesamtjahr

Mit Blick auf das Gesamtjahr gehen Analysten weiterhin von einer stabilen bis positiven Gewinnentwicklung aus. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine starke Position in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld behaupten kann. Während Industriekonzerne wie General Electric stärker von konjunkturellen Schwankungen abhängig sind, bietet die diversifizierte Struktur von Berkshire Hathaway eine gewisse Stabilität.

Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit an den Kapitalmärkten ein zentraler Faktor. Bewertungsänderungen im Beteiligungsportfolio könnten die Ergebnisse ebenso beeinflussen wie die Entwicklung der Versicherungssparte.

Die anstehenden Zahlen könnten daher mehr sein als nur ein weiteres Quartalsupdate. Sie dürften Hinweise darauf liefern, wie widerstandsfähig das Geschäftsmodell in der aktuellen Marktphase tatsächlich ist und ob Berkshire Hathaway erneut positiv überraschen kann.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW5P26
Ask: 1,33
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GW0XJK
Ask: 4,12
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW5P26 GW0XJK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
2 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
3 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
4 Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland Hauptdiskussion
5 Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut Hauptdiskussion
6 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Analysten uneins über Perspektiven des Autobauers: Mercedes-Benz-…

13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energiepreise im Fokus – E.ON setzt überraschend auf Stabilit…

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Markt feiert die Zahlen: DHL Group – Aktie könnte jetzt durch die…

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon: Aktie forciert Ausbruch und nimmt Kurs auf 300 US-Dollar

9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zollkrieg: Trumps Angriff trifft Europa ins Mark

Gestern 19:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Protest gegen Rheinmetall: Und die Aktie steigt weiter

Gestern 18:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Druschba-Pipeline: Putin dreht uns den Hahn ab

Gestern 16:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten drehen bei Bayer auf – kommt jetzt die Trendwende?

Gestern 14:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer