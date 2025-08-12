Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone – und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige
BYD im Preiskampf

Absatzschwäche bremst Kurs 12.08.2025, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD im Preiskampf: Absatzschwäche bremst Kurs
© Symbolbild von Chuttersnap auf Unsplash
Die Aktie von BYD notiert aktuell bei 12,22 EUR. Trotz globaler Präsenz und technologischer Stärke steht der chinesische E-Autoriese unter Druck. Absatzschwäche im Heimatmarkt und steigender Wettbewerb belasten – während neue Modelle und internationale Expansion für frischen Schwung sorgen sollen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 12,24 EUR +0,16 % L&S Exchange

Marktanteile in China unter Druck

Laut jüngsten Marktdaten sank BYDs Anteil am chinesischen NEV-Markt (New Energy Vehicles) im Juli 2025 auf 43,2 %, nach 37 % im Vorjahr. Zwar konnte der Absatz im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 267.000 Fahrzeuge zulegen, doch das Wachstum verlangsamt sich. Gründe sind aggressive Preisaktionen von Wettbewerbern wie Tesla, Geely und Nio sowie eine zunehmende Sättigung im urbanen Marktsegment.

Preisstrategien und neue Modelle

BYD reagiert mit einem doppelten Ansatz: Zum einen werden bestehende Modelle preislich angepasst, um den Druck von Tesla im Mittelklassesegment zu kontern. Zum anderen bringt BYD neue Fahrzeuge wie den kompakten Atto 2 auf den Markt, der gezielt Erstkäufer im EV-Segment anspricht. Dieses Modell soll vor allem über Preis-Leistungs-Verhältnis und Reichweite punkten und damit eine neue Kundengruppe erschließen.

Exportmärkte gewinnen an Bedeutung

Um die Abhängigkeit vom chinesischen Heimatmarkt zu reduzieren, treibt BYD seine Expansion in Südostasien, Lateinamerika und Europa voran. In Thailand, Brasilien und Ungarn laufen neue Fertigungs- und Montageprojekte an. Analysten erwarten, dass der Exportanteil am Gesamtabsatz von derzeit 13 % bis 2027 auf 25 % steigen könnte.

Herausforderungen bleiben erheblich

Trotz dieser Initiativen kämpft BYD mit mehreren Herausforderungen: steigende Rohstoffkosten, unsichere Subventionspolitik in China und zunehmende regulatorische Hürden in den USA und der EU. Zudem belastet die jüngste Kurskorrektur – die Aktie ist innerhalb eines Monats um fast 28 % gefallen – das Vertrauen institutioneller Investoren.

Langfristige Perspektive

Die vertikale Integration, von der Batterieproduktion bis zur Halbleiterfertigung, bleibt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sollte es gelingen, die Produktionskosten weiter zu senken und gleichzeitig die Exportquote zu erhöhen, könnte BYD seine Position als globaler EV-Marktführer behaupten und sogar ausbauen.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum gehen die Meinungen auseinander. Optimisten loben die Modelloffensive: „Atto 2 ist genau das, was der Markt jetzt braucht.“ Kritiker sehen zu viele Baustellen: „Marktanteile bröckeln, Margen schrumpfen.“
Einigkeit herrscht darin, dass BYD international stärker auftreten muss, um den heimischen Preiskampf auszugleichen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK7G1Y
Ask: 1,85
Hebel: 21
mit starkem Hebel
MK8ZF3
Ask: 1,58
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK7G1Y MK8ZF3. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor US-Inflationsdaten: Hannover Rück muss nach Zahlen …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Höhere Prognose: Micron profitiert vom KI-Boom

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power nach Zahlen: Ist das endlich der Turnaround?

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Versteckte Dividendenperle: 9,8% Rendite und Wachstum gegen den …

Gestern 17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eckert & Ziegler-Aktie nach Höhenflug auf dem Bremspedal: Neue …

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin vor neuem Rekord: Warum Großinvestoren jetzt in Krypto flü…

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer