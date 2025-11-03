BYD rutscht ab

Konkurrenz und Absatz drücken Kurs 03.11.2025, 12:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD rutscht ab: Konkurrenz und Absatz drücken Kurs
© Symbolbild von JUICE auf Unsplash
Die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers BYD notiert derzeit bei 11,11 EUR und hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Nach einem Jahr rasanten Wachstums musste das Unternehmen im Oktober einen überraschenden Absatzrückgang um 12 % im Vergleich zum Vorjahresmonat melden. Der Markt reagierte prompt: Die Aktie fiel zeitweise auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten. Trotz der Schwäche bleibt BYD einer der zentralen Akteure der globalen Elektromobilität – und steht nun vor der Herausforderung, Wachstum, Margen und Marktanteile in Einklang zu bringen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,08 EUR -1,05 % Lang & Schwarz

Verkäufe brechen im Oktober ein

Nach einem rekordträchtigen Sommer mit mehr als 300.000 verkauften Fahrzeugen pro Monat verzeichnete BYD im Oktober 2025 nur noch rund 265.000 Auslieferungen, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders betroffen war das Segment der vollelektrischen Modelle (BEVs), deren Verkäufe um 15 % einbrachen. Die Plug-in-Hybride (PHEVs) hielten sich besser, stiegen aber nur leicht um 3 %.

Laut Medienberichten begründet das Unternehmen den Rückgang mit intensivem Preiswettbewerb auf dem chinesischen Heimatmarkt, der sich durch neue Rabattaktionen von Tesla, XPeng und NIO weiter verschärft habe.
Zudem sei die Nachfrage in einigen Regionen nach der Kürzung staatlicher Förderprogramme abgeflaut.

Margendruck trotz globaler Expansion

BYD, das zuletzt noch Tesla als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen abgelöst hatte, kämpft nun mit schrumpfenden Margen. Der operative Gewinn dürfte laut Schätzungen von Yahoo Finance im dritten Quartal bei rund 9,6 Milliarden Yuan (1,23 Milliarden EUR) liegen – rund 18 % weniger als im Vorquartal.
Die Bruttomarge im Automobilgeschäft fiel von 20,4 % auf 17,8 %, vor allem wegen steigender Materialkosten und anhaltender Preisnachlässe.

Trotzdem bleibt BYD auf Expansionskurs: Das Unternehmen baut derzeit neue Produktionsstätten in Thailand, Mexiko und Ungarn, um seine Exportkapazität deutlich zu erhöhen. Bis Ende 2026 sollen 30 % des Absatzes außerhalb Chinas erzielt werden – aktuell liegt der Anteil bei rund 13 %.
Die internationale Nachfrage entwickelt sich robust: In Europa stiegen die Auslieferungen im dritten Quartal um 41 %, vor allem dank der Modelle Atto 3, Seal und Dolphin.

Bewertung unter Druck

Analysten sehen den jüngsten Kursrutsch vor allem als Folge enttäuschter Erwartungen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 28 % verloren, während der chinesische Elektroautoindex nur um 12 % nachgab.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 14,3 erscheint BYD auf den ersten Blick günstig, doch der Bewertungsabschlag reflektiert wachsende Unsicherheit über das Margenpotenzial.

Die Bank of America senkte ihr Kursziel kürzlich von 14,50 EUR auf 12,20 EUR, während Morgan Stanley bei Equal Weight bleibt. Analyst Billy Ng kommentierte: „BYD bleibt ein Qualitätsunternehmen, doch das Preisumfeld in China ist brutal – und das wird vorerst so bleiben.“

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung gemischt.
Ein Nutzer schreibt: „Die Zahlen sind schwächer, aber BYD ist kein Einjahres-Play – wer hier verkauft, verschenkt Zukunft.“
Andere sind skeptischer: „So viele neue Fabriken, aber die Nachfrage bricht ein – das ist kein gutes Zeichen.“
Mehrere Anleger betonen, dass der Exportboom und die starke Position im Batteriegeschäft langfristig positive Impulse liefern könnten, während kurzfristig Kursrückgänge als Einstiegschance gesehen werden.
Insgesamt zeigt sich die Community verhalten optimistisch, wenngleich kurzfristige Nervosität dominiert.

Fazit

Mit einem Kurs von 11,11 EUR steht BYD an einem Wendepunkt. Der Rückgang der Inlandsverkäufe zeigt, dass selbst Marktführer im härter werdenden chinesischen Wettbewerb Federn lassen müssen. Gleichzeitig baut der Konzern seine globale Präsenz aus und investiert massiv in neue Produktionskapazitäten. Ob diese Strategie aufgeht, hängt davon ab, ob es BYD gelingt, Margen zu stabilisieren und neue Märkte profitabel zu erschließen.
Für langfristige Anleger bleibt die Aktie spannend – doch Geduld und starke Nerven sind gefragt.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6NJ1
Ask: 2,75
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6NJ1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
2 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
4 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
5 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
6 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
7 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Silber straucheln weiter: Kommen bei dieser Gold-…

13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Flügel aus Stahl: Airbus trotzt Engpässen

13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach Zahlen: Das ist gar nicht gut

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ryanair übertrifft Prognosen: Mehr Passagiere, mehr Profit

12:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie …

11:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Prognosekürzung dreht die Stimmung bei Aixtron plötzlich

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cloud-Erfolg bringt SAP nicht auf Kurs – Aktie bleibt im …

Gestern 17:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt nun die Bruchlandung? Nokia nach Höhenflug massiv unter …

Gestern 8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer