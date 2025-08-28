Neuer Uran-Boom:
BYD wächst dreifach

28.08.2025, 12:42 Uhr

BYD wächst dreifach: Tesla verliert 40 %
© Bild erstellt mit DALL·E
Die Aktie von BYD notiert aktuell bei 12,42 EUR. Während Tesla in Europa Absatzprobleme hat, feiert der chinesische Autobauer neue Rekorde. Anleger sehen Chancen, doch die Konkurrenzsituation im E-Auto-Markt bleibt angespannt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 12,42 EUR -2,55 % L&S Exchange
Tesla 298,03 EUR -0,14 % Lang & Schwarz

Tesla verliert, BYD gewinnt

Im Juli 2025 gingen die Neuzulassungen von Tesla in Europa um 40 % zurück. Gleichzeitig konnte BYD seine Verkäufe im gleichen Zeitraum verdreifachen. Das Ergebnis: BYD überholte Tesla erstmals in den europäischen Zulassungsstatistiken. Laut Daten von Reuters stieg der Gesamtmarkt für Autos in Europa um knapp 12 %, das stärkste Wachstum seit April 2024. BYD profitierte überproportional, während Tesla mit schwacher Nachfrage und anhaltendem Imageverlust zu kämpfen hat.

Marktanteile verschieben sich

Der Vorsprung von BYD in Europa ist bemerkenswert: Während Tesla noch vor einem Jahr Marktführer bei vollelektrischen Fahrzeugen war, beträgt der Marktanteil von BYD nun rund 13 %, Tesla liegt mit 10 % nur noch auf Rang zwei. Besonders Modelle wie der Atto 3 und die kompakte Dolphin-Serie haben sich in Europa etabliert. Preisaggressive Strategien und attraktive Leasingangebote verschafften BYD einen Vorteil, während Tesla seine Preise zuletzt stabil halten musste.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit 12,42 EUR bewegt sich die BYD-Aktie seit Wochen in einer engen Spanne. Das Papier liegt rund 8 % unter dem Jahreshoch, hat aber auf Jahressicht immer noch rund 15 % zugelegt. Analysten sehen den fairen Wert zwischen 13,50 EUR und 15,00 EUR, abhängig von der weiteren Entwicklung in Europa und China. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei etwa 20, moderater als bei Tesla (rund 55), was BYD für langfristige Investoren interessant machen könnte.

Strategische Stärke durch vertikale Integration

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von BYD ist die eigene Batterieproduktion. Anders als Tesla oder viele europäische Hersteller produziert BYD nicht nur Fahrzeuge, sondern auch die Batterien selbst. Mit den Blade-Batterien hat das Unternehmen eine Technologie entwickelt, die günstiger und sicherer ist als viele Konkurrenzprodukte. Dadurch konnte BYD auch die Marge im zweiten Quartal auf 14 % steigern – ein Plus von 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Risiken im Blick

Doch nicht alles läuft reibungslos: Geopolitische Spannungen zwischen China, den USA und Europa könnten Handelsbarrieren mit sich bringen. Zudem bleibt der Preiskampf im E-Auto-Markt hart. Analysten warnen, dass BYD trotz des Erfolgs in Europa stark vom Heimatmarkt abhängig ist – über 65 % der Verkäufe stammen noch aus China.

Ausblick

Sollte BYD seine europäische Expansion fortsetzen, könnten die Absatzzahlen in den nächsten zwölf Monaten weiter steigen. Vor allem der Eintritt in das Premium-Segment mit der Marke Yangwang wird spannend. Gelingt hier der Durchbruch, könnte der Aktienkurs die Marke von 15 EUR anvisieren.

Community-Stimmung (börsennews.de)

Die Diskussionen im Forum sind lebhaft. Viele Anleger sehen BYD als klaren „Tesla-Schreck“: „Endlich hat Musk Konkurrenz auf Augenhöhe.“ Einige Nutzer betonen, dass die Aktie bei 12,42 EUR ein günstiger Einstieg sei. Andere bleiben skeptisch und warnen vor politischem Gegenwind: „Wenn die EU Strafzölle einführt, sind die Gewinne schnell dahin.“ Insgesamt dominiert jedoch Optimismus – viele glauben, dass BYD seine Marktführerschaft in Europa festigen kann.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
