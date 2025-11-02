Anzeige
+++Der menschliche Genius hinter den Maschinen Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft+++
Cloud-Erfolg bringt SAP nicht auf Kurs – Aktie bleibt im Hintertreffen

SAP enttäuscht trotz Cloud-Boom – Aktie verliert Anschluss an den DAX 02.11.2025, 17:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Cloud-Erfolg bringt SAP nicht auf Kurs – Aktie bleibt im Hintertreffen: SAP enttäuscht trotz Cloud-Boom – Aktie verliert Anschluss an den DAX
© Symbolbild von Pixabay
Obwohl SAP beim Cloud-Umsatz weiter zweistellig zulegt, fällt die Aktie im Börsenjahr 2025 deutlich zurück. Hinter dem Rückstand stehen strukturelle Schwächen und geopolitische Risiken, die den Softwarekonzern ausbremsen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 225,20 EUR -0,10 % Lang & Schwarz
DAX 23.973,96 PKT -0,65 % Ariva Indikation
Oracle 226,28 EUR +0,03 % Lang & Schwarz
Salesforce 224,43 EUR +0,10 % Lang & Schwarz

Cloud-Wachstum trifft auf Börsenfrust

Im dritten Quartal 2025 legte der Cloud-Umsatz von SAP um 27 Prozent zu. Die Unternehmensführung spricht von robusten Auftragseingängen sowie wachsendem Interesse an KI- und Datenlösungen. Trotzdem notiert die Aktie seit Jahresbeginn knapp 2 Prozent im Minus. Zum Vergleich: Der DAX legte im selben Zeitraum über 22 Prozent zu. Investoren reagieren zunehmend sensibel auf makroökonomische Belastungen und Unsicherheiten auf dem wichtigsten Auslandsmarkt der Walldorfer.

USA als Problemzone für SAP

Rund ein Drittel des SAP-Umsatzes entsteht in den Vereinigten Staaten. Der dortige politische Stillstand, das drohende Haushaltsdefizit und die schwache Investitionsbereitschaft im Technologiesektor dämpfen das Geschäft. SAP verwies bereits auf eine verhaltenere Budgetlage bei Kunden und passte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr entsprechend an. Hinzu kommen Währungseffekte, die auf die Margen drücken.

Erwartungsdruck als Belastungsfaktor

Auch die hohen Markterwartungen könnten sich gegen SAP richten. Der Technologiekonzern steht im Wettbewerb mit stark wachsenden US-Unternehmen wie Salesforce oder Oracle, die durch aggressive KI-Initiativen Schlagzeilen machen. Im Vergleich wirkt SAP strategisch vorsichtiger. Der Kursrückgang fällt dadurch noch stärker ins Gewicht. Als Schwergewicht im DAX verstärken Kursverluste zudem die Gesamtwirkung im Index.

Analysten bleiben zuversichtlich

Trotz des Börsenrückstands halten viele Analysten an positiven Einschätzungen fest. Die Transformation hin zu einem vollständig cloudbasierten Anbieter gilt als strategisch richtig und zukunftsfähig. Die langfristigen Potenziale von KI und datengetriebener Softwareentwicklung bleiben intakt.

Ausblick mit Fragezeichen

Schafft SAP den Befreiungsschlag oder bleibt der Konzern auch im kommenden Jahr hinter dem Markt zurück? Entscheidend wird sein, ob sich die politischen und wirtschaftlichen Risiken in den USA entschärfen und der globale IT-Budgetdruck nachlässt. Nur wenn zusätzlich auch die operative Performance überdurchschnittlich bleibt, kann SAP wieder zum Zugpferd im DAX werden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU4A40
Ask: 1,21
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU15K8
Ask: 3,13
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU4A40 GU15K8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
2 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
4 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
5 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
6 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
7 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trotz Prognosekürzung dreht die Stimmung bei Aixtron plötzlich

17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt nun die Bruchlandung? Nokia nach Höhenflug massiv unter …

8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paukenschlag durch Novo Nordisk: Dänen ärgern Pfizer mit Metsera-…

8:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom – Jetzt wird es …

Gestern 9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta Platforms nach dem Zahlendebakel: Das sind die Kursziele

Gestern 9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D …

Freitag 18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel und Milliardenübernahme erschüttern die …

Freitag 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Südkorea investiert Milliarden in KI – Aktien reagieren sofort…

Freitag 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer