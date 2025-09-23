Infineon stärkt Cybersecurity

Aktie stabil bei 33 € 23.09.2025, 14:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon stärkt Cybersecurity: Aktie stabil bei 33 €
© Symbolbild von Tim Reckmann auf Flickr
Die Aktie von Infineon Technologies notiert aktuell bei 33,85 EUR. Nach Wochen schwankender Kursbewegungen blicken Investoren auf neue strategische Initiativen des Unternehmens: Von Cybersecurity-Lösungen für Künstliche Intelligenz über Übernahmen in Asien bis hin zu einem frischen Aktienrückkaufprogramm. Doch wie belastbar ist die Wachstumsstory angesichts globaler Unsicherheiten?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 33,79 EUR +2,06 % Lang & Schwarz

Stabile Marktposition im Halbleitersektor

Infineon zählt mit einem Jahresumsatz von über 16 Milliarden Euro zu den größten Halbleiterproduzenten Europas. Der Konzern ist vor allem auf Leistungshalbleiter und Chips für die Automobilindustrie spezialisiert – ein Markt, der derzeit stark von der E-Mobilität getrieben wird. Rund 50 % des Umsatzes stammen aus dem Automotive-Segment, in dem Infineon als globaler Marktführer für Leistungstransistoren gilt.

Fokus auf AI-Sicherheit

Ein aktuelles Highlight ist die Erweiterung der OPTIGA™ Trust M-Lösung, die nun speziell für die Absicherung von KI- und Machine-Learning-Modellen optimiert wurde. Damit reagiert Infineon auf den wachsenden Bedarf an Sicherheit im AI-Bereich, der sowohl in autonomen Fahrzeugen als auch in Industrieanwendungen zunehmend relevant wird. Experten schätzen, dass der Markt für „AI Security Chips“ bis 2030 jährlich um über 15 % wachsen könnte – eine Chance, von der Infineon profitieren dürfte.

Internationale Expansion

Parallel treibt Infineon seine globale Präsenz voran. So wird die thailändische Tochtergesellschaft für rund 327 Millionen malaysische Ringgit (ca. 65 Mio. EUR) an den malaysischen Halbleiterhersteller MPI verkauft. Diese Transaktion soll die Fertigungslandschaft straffen und Mittel für strategische Wachstumsfelder freisetzen.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen stark in den Ausbau seiner Werke in Dresden und Villach, um die steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern und Wide-Bandgap-Technologien (SiC und GaN) bedienen zu können.

Kapitalmarktstrategie

Im September kündigte Infineon ein begrenztes Aktienrückkaufprogramm an, das vor allem zur Erfüllung von Mitarbeiteraktienplänen dient. Auch wenn es sich nicht um ein großvolumiges Buyback handelt, signalisiert es Vertrauen des Managements in die Stabilität der Bilanz. Analysten wie die Globe and Mail bewerten die Aktie positiv und haben ein frisches „Buy“-Rating ausgesprochen. Kursziele bewegen sich zwischen 38 und 42 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von bis zu 24 % bedeutet.

Risiken bleiben präsent

Dennoch sind Herausforderungen nicht zu übersehen: Steigende Produktionskosten, die hohe Kapitalintensität neuer Fabriken sowie geopolitische Spannungen könnten das Margenwachstum belasten. Zudem sorgt die Konkurrenz durch US- und asiatische Chipriesen wie Texas Instruments oder TSMC für Preisdruck.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigen sich Anleger zwiegespalten. Einige sehen Infineon dank starker Automotive-Nachfrage und der wachsenden Bedeutung von Sicherheitstechnologien auf einem soliden Wachstumspfad. Andere mahnen zur Vorsicht: Der Kurs sei in den letzten Monaten bereits gut gelaufen, und das Marktumfeld bleibe fragil. Mehrere Nutzer heben hervor, dass die Aktie unter 33 Euro ein klarer Kauf sei, während über 36 Euro Gewinnmitnahmen sinnvoll erscheinen könnten.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Airbus: Buyback und Rüstung

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Winterhoffnung bei TUI: Wohin steuert die Aktie?

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit frischem Mut: Infineon startet Comeback. Wie weit kann das …

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück: Sind das jetzt Kaufkurse?

10:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma: Ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen?

10:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Mega-Deal: Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden in OpenAI

Gestern 20:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia bringt Heat Cube: Neue Ära fürs Heizen?

Gestern 19:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Kauft sich der Rüstungskonzern in die Marine-Zukunft…

Gestern 19:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer