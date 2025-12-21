Anzeige
+++Breaking News Das ist der nächste Goldproduzent in den USA?!+++
KI-Euphorie bekommt Risse

Oracle und Co. unter Druck: Kippt jetzt die große KI-Story? 21.12.2025, 12:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Oracle
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die Stimmung rund um Künstliche Intelligenz hat sich spürbar eingetrübt. Mehrere Schwergewichte der Branche geraten gleichzeitig unter Druck – ausgelöst durch hohe Investitionskosten, wachsende Schulden und zunehmende Zweifel an der Tragfähigkeit der aktuellen Bewertungen. Besonders die Entwicklung bei Oracle sorgt für Unruhe.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 340,36 USD +3,18 % Nasdaq
NVIDIA 154,88 EUR +0,21 % Lang & Schwarz
Oracle 165,07 EUR +0,10 % Lang & Schwarz

Nervosität im KI-Sektor nimmt zu

Die zuletzt ohnehin fragile Marktstimmung im Technologiesektor hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Anleger reagieren zunehmend sensibel auf Signale, die auf Übertreibungen im KI-Umfeld hindeuten. Kursverluste bei Nvidia und Broadcom sowie ein deutlicher Rückgang bei Oracle haben die Risikobereitschaft sichtbar geschwächt. Beobachter sprechen davon, dass die hohen Erwartungen an die Branche erstmals ernsthaft hinterfragt werden.

Hohe Investitionen sorgen für Unbehagen

Besonders Oracle steht im Fokus der Diskussion. Das Unternehmen hat seine Investitionsausgaben zuletzt deutlich ausgeweitet – vor allem für den Ausbau von Rechenzentren im Zusammenhang mit KI-Anwendungen. Diese Ausgaben lagen spürbar über den Markterwartungen und wurden zusätzlich nach oben angepasst. Berichte über Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren verstärkten die Skepsis, auch wenn das Unternehmen entsprechende Darstellungen zurückwies. Experten verweisen dennoch auf strukturelle Engpässe bei Material, Arbeitskräften und Infrastruktur.

Physische Grenzen treffen auf digitale Erwartungen

Der KI-Boom stößt nicht nur finanziell, sondern auch praktisch an Grenzen. Der rasante Ausbau digitaler Kapazitäten kollidiert mit langsameren Realitäten in Bau, Energieversorgung und Logistik. Gerade Rechenzentren gelten als Nadelöhr dieser Entwicklung. Diese Diskrepanz zwischen technologischem Anspruch und physischer Umsetzung wird zunehmend als Risiko für die gesamte Branche wahrgenommen.

Verschuldung rückt in den Fokus

Parallel dazu wächst die Sorge über die Finanzierung des KI-Ausbaus. Mehrere große Technologiekonzerne haben ihre Aktivitäten verstärkt über Fremdkapital finanziert. Besonders bei Oracle beobachten Marktteilnehmer eine steigende Belastung durch Schulden, was sich auch am Anleihemarkt widerspiegelt. Analysten werten dies als Hinweis darauf, dass der KI-Hype zunehmend kreditgetrieben ist.

Uneinigkeit über die Zukunft der KI

Trotz aller Warnsignale sehen nicht alle Beobachter das Ende der KI-Story. Einige Strategen sprechen von einer temporären Abkühlung innerhalb eines langfristigen Wachstumszyklus. Auch große Institute wie UBS halten an der Einschätzung fest, dass KI ein zentrales Zukunftsthema bleibt. Kurzfristig jedoch dominieren Zweifel – und die Frage, ob die Branche erst einmal innehalten muss, bevor der nächste Schub kommt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ1GSR
Ask: 1,45
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH0M5S
Ask: 5,52
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ1GSR VH0M5S. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
2 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
3 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
4 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
5 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
6 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
7 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall unter Druck: Gefährliches Chartmuster rückt in den …

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt unter Druck: Bedrohliches Chartmuster verschärft die Lage…

12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Das wird…

9:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Aktie hebt ab. Wie hoch kann es nun gehen?

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: KI-Boom entfacht neue Kursfantasie

Gestern 16:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sony greift zu: Peanuts jetzt fast ganz im Besitz!

Gestern 15:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold lässt nichts anbrennen. Furiose Rallye vor Fortsetzung

Gestern 7:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starkes Wochenfinale! Dax wahrt Chance auf Jahresendrallye: RWE – …

Gestern 6:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer