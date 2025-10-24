Gold über 4.000 US-Dollar
Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
Anzeige
Krise im Werk

Fords Rückschlag mit E-Mobilität 24.10.2025, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Krise im Werk: Fords Rückschlag mit E-Mobilität
© Symbolbild von SpeedHunter XxX auf Flickr
Die Aktie von Ford Motor Company (F) steht derzeit bei 11,10 EUR (rund 11,80 USD) – ein leichter Rückgang nach einer turbulenten Woche. Ein Brand beim Aluminiumlieferanten Novelis hat die Produktion empfindlich getroffen, während die Elektrosparte des US-Autobauers weiter rote Zahlen schreibt. Trotzdem zeigen die jüngsten Quartalszahlen: Ford ist noch weit davon entfernt, aus der Spur zu geraten. Anleger müssen sich jedoch auf ein schwieriges Restjahr einstellen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Ford Motor 10,99 EUR -1,44 % Lang & Schwarz

Brand bei Novelis – Milliardenbelastung für Ford

In der Nacht zum 20. Oktober kam es im Novelis-Werk in Oswego (New York) zu einem schweren Brand, der die Versorgung mehrerer US-Automobilhersteller unterbrach.
Für Ford bedeutet das laut Bloomberg einen möglichen Gewinnrückgang von bis zu 2 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2025, da wichtige Aluminiumteile für Modelle wie den F-150 Lightning und den Mustang Mach-E fehlen.
Das Unternehmen arbeitet derzeit an alternativen Lieferketten, doch die Produktionsdrosselung dürfte bis Anfang 2026 spürbar bleiben.

„Wir konzentrieren uns auf Stabilität und Sicherheit, bevor wir wieder hochfahren“, so CFO Sherry House. Die Aktie reagierte am Freitag zunächst mit einem Rückgang von 3 %, stabilisierte sich jedoch wieder über 11 USD, nachdem das Management versicherte, dass der langfristige Ausblick intakt bleibe.

Elektrosparte bleibt defizitär

Ford bleibt im Zukunftsmarkt E-Mobilität weiter im Umbruch.
Das EV-Segment verzeichnete im dritten Quartal einen operativen Verlust von 1,4 Milliarden USD, womit sich der Gesamtverlust 2025 bislang auf über 3,5 Milliarden USD summiert.
Der Umsatz der Elektrosparte stieg zwar leicht auf 2,9 Milliarden USD, doch die hohen Produktionskosten und Rabattaktionen belasten die Marge.

Konzernchef Jim Farley kündigte an, die Strategie zu überarbeiten:
„Wir müssen smarter skalieren, nicht einfach nur schneller.“ Künftig soll stärker auf Hybridmodelle und Softwarelösungen gesetzt werden. Der Fokus liege auf Profitabilität statt Volumen – ein Kurswechsel, den Anleger wohlwollend aufnehmen.

Trotz Rückschlägen: Solide Gesamtergebnisse

Im Konzernverbund lief es besser: Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal auf 45,2 Milliarden USD (plus 4 % gegenüber Vorjahr), das bereinigte operative Ergebnis lag bei 2,7 Milliarden USD.
Das entspricht einer Marge von 6 %, leicht über den Erwartungen von Analysten.

Auch die Dividendenpolitik bleibt stabil: Ford bestätigte eine Quartalsdividende von 0,15 USD je Aktie, was einer Rendite von rund 5,3 % entspricht. Der freie Cashflow lag bei 1,1 Milliarden USD – trotz der Sonderbelastung durch den Brand.

Laut Medienberichten sehen Analysten den fairen Wert der Aktie bei rund 13 USD (etwa 12 EUR), was ein moderates Aufwärtspotenzial signalisiert. Das Kursziel von J.P. Morgan wurde zuletzt auf 12,50 USD bestätigt, mit dem Verweis auf „stabile Nachfrage im US-Truck-Segment“.

Strukturelle Herausforderungen

Dennoch bleibt Ford in einem Spannungsfeld:
Einerseits wachsen die Verluste in der E-Mobilität, andererseits ist der Verbrennerbereich nach wie vor profitabel. Das Unternehmen steht vor der Aufgabe, den Spagat zwischen Tradition und Transformation zu meistern – und das in einem Umfeld steigender Zinsen, hoher Energiekosten und harter Konkurrenz von Tesla, Rivian und BYD.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Stimmung geteilt:
Ein Nutzer schreibt: „Der Brand ist ärgerlich, aber kein Beinbruch – Ford hat Substanz.“
Ein anderer meint: „E-Autos verbrennen weiter Geld – ich bleibe bei Dividende und Geduld.“
Viele Anleger loben die solide Bilanz, zeigen sich aber frustriert über die schleppende Wende der Elektrosparte.
Insgesamt: verhalten optimistisch, mit Fokus auf Stabilität und langfristige Erholung.

Fazit

Mit einem Kurs von 11,10 EUR bleibt Ford ein klassischer Turnaround-Kandidat.
Der Brand bei Novelis ist ein Rückschlag, doch das Unternehmen zeigt Widerstandskraft und Kostendisziplin.
Die Transformation zur E-Mobilität bleibt ein Marathon, kein Sprint – doch wer auf Dividendenstärke und strategische Kontinuität setzt, könnte in der aktuellen Schwächephase einen Einstiegszeitpunkt finden.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV8WW1
Ask: 0,58
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU4BSC
Ask: 1,54
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV8WW1 GU4BSC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Brent Öl startet wuchtige Zwischenrallye: Winken BP, Shell & Co. …

8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor einem spannenden Wochenfinale: Commerzbank – Die Luft ist …

7:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Schock: Super Micro-Aktie stürzt ab: Umsatzausblick enttäuscht …

Gestern 18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marge vor Spiel: Microsoft zwingt Xbox zur Mega-Marge: Projekte …

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hype oder Fundament? Intel-Aktie vor Zahlen-Showdown

Gestern 17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt der Dax doch noch ins Rutschen? SAP kommt nach Zahlen nicht …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM nach robusten Zahlen: Aktie im Sinkflug. Die nächsten Kursziele…

Gestern 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus formt Allianzen im All: Europas Antwort auf SpaceX

Gestern 11:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer