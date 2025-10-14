Anzeige
Netzwerkoffensive bringt neuen Schub für Nvidia

Nvidia im Aufwind, Meta und Oracle setzen auf neue KI Infrastruktur 14.10.2025, 11:58 Uhr

© Symbolbild von Nvidia
Nvidia integriert sich tiefer in die Rechenzentren von Meta und Oracle. Die neue Netzwerkplattform Spectrum X soll die Leistung künstlicher Intelligenz deutlich steigern und sorgt für Kursimpulse.
Meta Platforms (A) 609,80 EUR -1,29 % Lang & Schwarz
NVIDIA 159,05 EUR -2,30 % Lang & Schwarz
Oracle 260,53 EUR -2,15 % Baader Bank

Technologieoffensive mit Signalwirkung

Die von Nvidia entwickelte Plattform Spectrum X gilt als Speziallösung für die besonderen Anforderungen von KI Systemen. Im Vergleich zu herkömmlichen Ethernet Netzwerken soll die Technologie den Datendurchsatz um das 1,6 Fache verbessern. Nun wurde bekannt, dass Meta und Oracle diese Lösung künftig in ihren Rechenzentren einsetzen wollen, um Effizienz und Skalierbarkeit zu erhöhen. Während der Netzwerkbereich bisher nur einen kleinen Teil der Nvidia Umsätze ausmacht, wächst das Segment überdurchschnittlich stark. Die neue Technologie enthält sowohl Switches als auch Softwareelemente und steht damit in direkter Konkurrenz zu spezialisierten Anbietern wie Arista Networks.

Strategische Ausweitung der Marktpräsenz

Die Integration von Spectrum X bei Meta und Oracle könnte Nvidias Rolle in der KI Wertschöpfungskette deutlich stärken. Die Kombination von Netzwerkplattform und Grafikprozessoren erhöht die Bindungskraft gegenüber Großkunden und schafft neue Möglichkeiten für weitere Produktverkäufe. Zugleich birgt die Entwicklung operative Risiken. Die Umsetzung hängt stark davon ab, wie schnell Meta und Oracle die neue Technik flächendeckend einführen. Technische Hürden oder Verzögerungen könnten das Potenzial zunächst begrenzen. Zusätzlich bestehen Zweifel an der Profitabilität, da Oracle zuletzt geringere Margen im Zusammenhang mit Nvidia Komponenten vermeldete.

Marktdynamik mit Nebenwirkungen

Die Börse reagiert positiv. Nvidia kann zum Handelsstart zulegen, auch Meta und Oracle notieren im Plus. Für Arista Networks hingegen bedeutet die Ankündigung wachsenden Wettbewerbsdruck. Das Papier verlor nach Veröffentlichung der Nachricht spürbar an Wert. Die Partnerschaft zeigt, wie wichtig Netzwerktechnologie im KI Zeitalter geworden ist. Wer zentrale Plattformen liefern kann, rückt in den Fokus von Technologiekonzernen und Investoren.

Spannung um weitere Großkunden

Ob Spectrum X sich als Standard in der Branche etabliert, bleibt offen. Sollte Nvidia jedoch auch weitere Cloudanbieter überzeugen, könnte sich der Konzern dauerhaft in der kritischen Infrastruktur von KI Rechenzentren verankern. Bleibt die Frage, welcher Tech Gigant als nächstes auf Nvidias Netzwerkstrategie setzt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
