Ölpreise in explosiver Konstellation

Wie geht es nun mit Shell, BP & Co. weiter? 29.08.2025, 11:37 Uhr

Ölpreise in explosiver Konstellation: Wie geht es nun mit Shell, BP & Co. weiter?
© Foto von Arvind Vallabh auf Unsplash
Wie entwickeln sich die Ölpreise in den nächsten Wochen? Sowohl Brent Öl als auch WTI Öl befinden sich derzeit in hochgradig spannenden Konstellationen.
So manifestiert sich die ambivalente fundamentale Lage bei Brent Öl in einer großen Dreiecksformation. Die Auflösung des Dreiecks könnte eine spektakuläre Bewegung auslösen; die Richtung ist freilich noch offen. Aus charttechnischer Sicht gilt es, bei Brent Öl die Preisbereiche um 70 US-Dollar und 65 US-Dollar im Auge zu behalten. Über die 70 US-Dollar muss Brent Öl, unter die 65 US-Dollar darf es nicht. 

Ungeachtet der ambivalenten Konstellationen bei Brent Öl und auch WTI Öl zeigt die Aktie des britischen Ölkonzerns BP vielversprechende Ansätze. Die BP-Aktie verzeichnete zuletzt beachtliche Kursgewinne. Der Markt beginnt damit, die Bemühungen von BP zu honorieren, wieder auf Kurs zu kommen. 

BP – Untere Trendwende nimmt Form an

Die Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) des britischen Ölproduzenten markierte Anfang April im Bereich von 3,3 GBP das bis dato gültige 52-Wochen-Tief. Gleichzeitig leitete der markante Rücksetzer eine Art Marktbereinigung ein. Der Grundstein für eine Stimmungs- und damit Kurswende wurde gelegt. 

BP Aktienchart bei Börsennews

Ungeachtet des Auf und Ab bei den Ölpreisen etablierte sich mit dem April-Tief ein Aufwärtstrend in der BP-Aktie. Mittlerweile hat die Erholung ein veritables Ausmaß angenommen. Mit dem Ausbruch über die Marke von 4 GBP hat die Trendwende ein neues Kapitel aufgeschlagen. Weitere Kursgewinne winken der BP-Aktie; zumindest aus charttechnischer Sicht. Die nächste Herausforderung stellt der Widerstandsbereich um 4,5 GBP dar. Danach warten die 4,7 GBP und die psychologisch enorm wichtige Marke von 5 GBP. Nach der mittlerweile recht weit fortgeschrittenen Erholung muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Unter die 4 GBP sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies stufen BP unverändert mit „hold“ ein. Das Kursziel hoben sie indes von 390 Pence auf 400 Pence an. Etwas optimistischer ist man bei JPMorgan. Hier heißt das Votum „neutral“ und das Kursziel 440 Pence. Goldman Sachs stuft die BP-Aktie hingegen mit einem „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 450 Pence.

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
