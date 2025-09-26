Rasanter Absturz im Heimatmarkt, Tesla fällt in Deutschland aus der Top Ten: Tesla fliegt aus deutscher E-Auto-Topliste, droht jetzt ein Absturz der Aktie

HeraMED beschleunigt KI-Fahrplan:
Die nächste Phase der Frauengesundheit beginnt jetzt
26.09.2025, 11:44 Uhr

© Symbolbild von Tesla
Opel hat Tesla beim E-Auto-Absatz in Deutschland erstmals überholt. Der einstige Marktführer fällt damit aus der Spitzengruppe, die Verkaufszahlen brechen dramatisch ein.
Absatz bricht ein, Tesla verliert in Deutschland massiv an Boden

Laut Daten des Kraftfahrtbundesamts wurden in Deutschland seit Jahresbeginn nur noch 11441 Fahrzeuge von Tesla neu zugelassen. Damit rutscht der US-Hersteller auf Rang 11 unter den Elektroautoanbietern ab und fällt erstmals hinter Opel zurück. Im Vorjahr zählte Tesla noch zu den absatzstärksten Marken im deutschen Markt für Elektroautos.

Der Marktanteil von Tesla in Deutschland hat sich laut Berechnungen des Center Automotive Research von 14,9 auf 3,4 verringert. Die Neuzulassungen sind im laufenden Jahr um rund 40 Prozent eingebrochen. Während auch Opel mit einem Rückgang zu kämpfen hat, profitieren Marken wie Volkswagen, BMW und Mercedes von der Schwäche der einstigen E-Auto-Pioniere.

Selbst beim Model Y, lange das Flaggschiff von Tesla, ist der Rückschlag deutlich. Im Juli reichten 637 Neuzulassungen nicht mehr für eine Platzierung unter den zehn meistverkauften E-Autos in Deutschland. Damit verliert Tesla nicht nur Marktanteile, sondern auch die Sichtbarkeit in einem seiner wichtigsten europäischen Märkte.

Starker Wettbewerb, schwache Modellpalette, politisches Störfeuer

Mehrere Faktoren verstärken die negative Entwicklung für Tesla in Deutschland. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch etablierte Marken mit lokalem Fokus ist spürbar. Deutsche Hersteller bieten inzwischen eine breite Palette an E-Modellen mit vertrauter Qualität und Infrastruktur.

Zudem hat Tesla mit einer veralteten Modellpalette zu kämpfen. Preislich attraktive Alternativen drängen in den Markt, während Tesla mit Anpassungen zögert. Auch der Rückgang des Gesamtmarkts belastet, denn der Absatz von Elektroautos in Deutschland sank 2024 um 27 Prozent auf etwa 381000 Neuzulassungen.

Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender Imageschaden. Die öffentliche Rolle von Elon Musk in politischen Debatten sowie seine Auftritte in sozialen Netzwerken könnten die Wahrnehmung von Tesla bei deutschen Kunden beeinträchtigen. In einem sensiblen Marktumfeld schlägt sich das rasch in Verkaufszahlen nieder.

Hat Tesla noch eine Chance auf Erholung?

Die große Frage lautet, ob Tesla auf dem deutschen Markt eine Trendwende schaffen kann. Denkbar wären etwa neue, günstigere Modelle oder lokale Preisstrategien, um wieder Käufer anzusprechen. Auch der Ausbau von Service und Vertrieb in Deutschland könnte helfen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Ob solche Maßnahmen allerdings ausreichen, um die negative Entwicklung zu stoppen, bleibt offen. Zu stark ist der aktuelle Gegenwind, zu groß die Dynamik bei der Konkurrenz.

Bringt Tesla in Deutschland die Wende oder droht ein dauerhafter Bedeutungsverlust im europäischen E-Automarkt?

Bn-Redaktion/jh
